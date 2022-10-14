14 октября — День рождения Винни Пуха

Плюшевый медвежонок Винни Пух (Winnie-the-Pooh) появился на свет, как персонаж произведений Алана Александра Милна.

Плюшевый медвежонок Винни Пух (Winnie-the-Pooh) появился на свет, как персонаж произведений Алана Александра Милна. Он стал одним из самых известных героев детской литературы 20 века. Свое имя медвежонок Винни получил от одной из реальных игрушек сына писателя Кристофера Робина.

В 1921 году Алан Милн подарил своему сыну на день рождения купленного в универмаге плюшевого медведя. Именно дружба мальчика с полюбившимся ему плюшевым медведем стала причиной создания произведений о приключениях Винни Пуха. 24 декабря 1925 года была опубликована первая глава книги Милна «Winnie-the-Pooh» в газете London Evening News. Отдельным изданием первая книга вышла 14 октября 1926 года в Лондоне. Вторая книга про Винни Пуха под названием «Дом на Пуховой опушке» (The House at Pooh Corner) вышла в свет в 1928 году.

Также писатель выпустил еще два сборника детских стихов. В 1924 году — «Когда мы были совсем маленькими» и в 1927 году — «Теперь нам уже шесть», в которых есть несколько стихотворений о Винни Пухе. Проза Алана Милна о Винни Пухе представляет собой дилогию. Однако из двух изданных книг каждая разбита на 10 самостоятельных рассказов, имеющих собственный сюжет. Поэтому все эти рассказы могут читаться независимо друг от друга.

Хотя плюшевый медвежонок был подарен Кристоферу Робину 21 августа 1921 года, его настоящим днем рождения считается 14 октября 1926 года, когда была издана первая книга о Винни Пухе, несмотря на то, что ее отдельные фрагменты были напечатаны раньше. Приключения Винни Пуха стали любимым чтением многих поколений детей, они переведены на 25 языков (в том числе на латынь), изданы десятками миллионов экземпляров.

Алан Александр Милн писал сказки для сына Кристофера. Потом отправил рукопись в издательство. Сказку ждали оглушительный успех и известность. А теперь отмотаем время чуть назад. Алан, женатый на капризной Дороти де Селинкурт, отправляется офицером британской армии на фронт (шла Первая мировая война). Как заметил журналист Барри Ган: «Если бы Дафна (так называли Дороти — Прим. автора), капризно изогнув губки, потребовала, чтобы Алан прыгнул с крыши лондонского собора Святого Павла, он бы, скорее всего, так и сделал. Во всяком случае, добровольцем на фронт начавшейся через год после женитьбы Первой мировой войны 32-летний Милн отправился исключительно потому, что жене ах как нравились офицеры в военной форме, наводнившие город».

Вернувшись с войны, он, возможно, пережил тяжёлую форму посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), но пытался с этим бороться, берёг жену и публично высказывался против милитаризма. В 1920 году Алан Александр и Дороти ждали девочку, хотели назвать её Розмари. Но родился сын Кристофер Робин. В 1921 году на первый день рождения он получил от отца в подарок «медвежонка Тэдди» лондонской фирмы «Фарнелл», которого он назвал Эдвардом. Мишка — первая скрипка в оркестре игрушек сына. Другим участникам останется играть в его «друзей». Пятачок — подарок соседей, Иа-Иа, Тигра, Кенга и Крошка Ру — от родителей.

Как выяснится, игры увлекут отца не меньше, чем сына. И он придумает Кролика и Сову, которых у сына не было. «Когда мне было три, моему отцу было три, когда мне было шесть — ему было шесть. С помощью меня он сбегал из своих пятидесяти», — вспоминал потом Кристофер Робин. Брак Алана и Дороти никогда не был счастливым, жена никогда не скрывала, что вышла замуж по расчёту. Она даже уезжала к любовнику в США на три года. По возвращении Алан принял беглянку, лишь бы ничто не мешало писать. А чудеса продолжались. Мальчик играл со своими зверятами, просил отца рассказать сказку Винни-Пуху, и все события вносили в сказки отца особый колорит.

Да, Ослик Иа? Помнишь, как у тебя хвост оторвался и где-то потерялся? И тогда ты сказал: «Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться».

В эти годы Алан Милн творил не покладая рук. Он готов был на каждый «чих» сына написать сборник, и они выходили у него: «Когда мы были ещё маленькими» и «Нам уже шесть». «Я, собственно, ничего не придумывал, мне оставалось только записывать», — вспоминал Милн. Однако его сын во взрослом возрасте напишет: «Некоторые люди легко ладят с детьми. Другие — нет. Это дар. У тебя он либо есть, либо его нет. У моего отца его не было».

Кристофер Робин в раннем детстве был счастлив. Он гулял с отцом по лесу и заказывал сказки о самом себе и своём медвежонке. Как все мальчики из хороших семей, Кристофер Робин отправится в школу-интернат, там и произойдёт самое неожиданное — ребёнка будут обзывать, подвергать насмешкам и попросту бить. Неожиданно, на ровном месте, он столкнётся с травлей. Всему виной окажется забавный Винни-Пух. Травлю Кристофер не забудет никогда и вину возложит на сказочника-отца. Зачем придумал такую сказку, в которой его сыну пришлось стать персонажем, ведь сын вместо славы отхватил тумаков

«Иногда мне кажется, что мой отец достиг вершин известности, взобравшись на мои детские плечи; кажется, что он стащил моё доброе имя, не оставив мне ничего, кроме пустой славы», — так будет вспоминать отца Кристофер Робин Милн. Героям отцовских произведений тоже достанется на орехи: «Тогда начались мои сложные отношения с моим вымышленным тёзкой — и любовь, и ненависть. Они продолжаются по сей день. Дома я всё ещё любил Кристофера Робина, я гордился тем, что делю с ним одно имя и на мне — след его славы. Но в школе я начал ненавидеть его, и чем старше я становился, тем сильнее делалась эта ненависть. Знал ли об этом мой отец? Не знаю».

Позже Кристофер Робин станет писателем, пойдя по стопам того, кого будет всю жизнь обвинять. Призрак Винни-Пуха будет преследовать его всю жизнь. Издатели берут лишь мемуары: «Зачарованные места», «После Винни-Пуха» и «Яма на холме». Кристофер Робин делал всё вопреки. Например, женился на своей кузине. У них родилась девочка с диагнозом ДЦП. После смерти Кристофера Робина его вдова получила авторские права на использование образа Винни-Пуха и стала использовать их для помощи детям, больным ДЦП. Так плюшевый мишка из леса Эшдаун начал спасать детей.