Валери Плант обвиняет Почту Канады в нарушении распоряжений и постановлений, принятых городской законодательной и исполнительной властями в отношении распространения печатной рекламы

Монреальская мэрия против федеральной службы Почта Канады. Кто кого?

Валери Плант заявила, что она разочарована и даже разгневана тем, что Почта Канады (Postes Canada) – федеральная организация, несущая ответственность за доставку и приём почтовых отправлений, отказывается исполнять распоряжения монреальской мээрии, которая вынесла постановление о запрете распространения на территории города печатной рекламы, если жители соответствующего дома или квартиры не выразили желание эту рекламу получать. Официально запрещено распространять брошюры, листовки, открытки и прочие рекламные материалы, раскладывая их в почтовые ящики жителей (в правиле есть исключения – например, в период выборов партии имеют право продвигать своих кандидатов или свои программы таким путём, то же самое относится к магазинам, если они распространяют рекламу на местной территории, но не более одного раза в две недели, и т.д.)

К сожалению, по словам мэра, Почта Канады продолжает активно разносить рекламные материалы, и жители получают их сотнями тысяч каждый день, причём почти все эти рекламные агитки тут же оказываются в мусорных ящиках, производя огромное количество макулатуры.

В этом же году Монреаль издал постановление о предстоящем запрете распространения Publisacов – с мая 2023 года рекламные материалы в этих пакетах жители будут получать (по меньшей мере, в соответствии с законом) только после того, как они об этом попросят. Компания Transcontinental, которая занимается организацией паблисаков, решила обойти запрет, заключив контракт на доставку их с Почтой Канады, раз уж сама компания не сможет продолжать разносить (используя наёмных работников) самостоятельно. Почта Канады никак не отреагировала на просьбы горсовета Монреаля уважать его постановления и отказаться от разноски Паблисаков. Более того, Горсовет принял единогласное решение с требованием к федеральному правительству отказаться от намерения, но никакого ответа не получил.

Одновременно, профсоюз почтовых работников поддержал решение мэрии, заявив, что если Почта примет на себя разноску паблисаков, это приведёт к резкому росту количества рабочих часов и к другим проблемам – ведь нагрузка на почтальонов сильно возрастёт.

В четверг, 13 октября, мэр Монреаля поддержала профсоюз.