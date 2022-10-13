История любви русского космонавта и его японской невесты (куда там фильму “Москва слезам не верит”)

Как японская суженая спасала своего жениха – русского космонавтра, застрявшего в космосе, потому что у него не было денег на обратный билет на Землю.

Не, конечно, грешно смеяться над обманутыми людьми, да и кто из нас может похвастаться, что никогда не попадался на удочку мошенников или, по меньшей мере, не сталкивался с попытками всучить ему миллион долларов, оставшихся от нигерейского принца, но всё-таки, скажем прямо, смешно. И хотя мошенники, орудующие в сети, как правило, симпатию не вызывают, а вызвают лишь брезгливость, но в этом случае мошеннику можно присвоить орден уроженца Одессы, турецкоподданного Остапа Ибрагимовича Бендера и улыбнуться. Что есть, то есть. Хотя женщину жалко тоже.

Итак, некая японка, разумеется, одинокая, не находящая счастья в жизни, пытающаяся познакомиться с половинкой, блуждает в сети в поисках суженого. И тут ей вдруг везёт! Она натыкается на русского космонавта! Станый, приятный во всех отношениях мужчина, отважный, обеспеченный, красивый сам собою, сердечный, отзывчивый…

Начинается переписка, переросшая в романтические отношения. Правда, дистанционные. И дело не в каких-нибудь там санкциях, визах и других каверз. Дело в том, что завидный жених находится в космосе. Он – член экипажа Международной космической станции, летает высоко в небе (пролетая над Японией, всегда шлёт воздушный поцелуй любимой). Влюблённые воркуют вот уже три месяца, всё лучше узнают друг друга, всё ближе притягиваются, привыкают к будущей совместной жизни.

Когда ж любимый вернётся на Землю? Вот тут-то закавыка. Он бы хоть сегодня, он уже горит, спать не может, мечтает, как прилетит в Японию к родной уже почти жене. Но денег нет на возвращение из космоса. Дело в том, что финансирование станции закончилось, к тому же санкции, в обычный связной корабаль, который принадлежит США, человека не пускают, надо заплатить за билет. А это ж космос, тут билет стоит – огого! 30 тысяч долларов США (4,4 милиона йен). Российское правительство разводит руками – денег нет (но вы там держитесь!)

Вот вы как бы поступили в таком случае? Вот и космонавт наш сидит на станции, пригорюнившись, в который раз пустые карманы обыскивает – на завалялись ли в них доллары проклятые. Но брать в долг не хочет, ни-ни!

Наконец, дама жениха уговорила. Держи, мол, деньги, перевожу на твой счёт, покупай билет! Мужик сначала отнекивался, но взял с условием, что вернётся на Землю, тут же отдаст.

Но тут выясняется, что мужика домой не отпускают. Почему? Потому что задолжал за еду и питьё – думаете, легко пропитание в космос доставлять? То-то! Ещё 10 тысяч надо.

Дама, скрепя сердце, соглашается (честное слово!) И отправляет ещё десять тысяч. Казалось бы, теперь можно приземляться, долги за кормёжку выплачены. Но не тут-то было. Эти злые хозяева станции ещё за потраченный кислород уплату требуют. Ещё пять тысяч давай.

Тут уж даже любвеобильная дама что-то стала подозревать. Поболтала с товарками-соседками, те ахнули, уговорили в полицию сходить. Дама сходила. В полиции только рты раскрыли – полковников, застрявших в пустынях, которым деньги на проезд до города нужны были – видели! Девушек, у которых маму злые полицейские из тюрьмы без взятки не выпускали, – видели! Женщин, которым срочно зубы лечить надо было – видели! Но космонавта, которого не сажали на космический катер и не отпускали из орбитального полёта, пока за еду и воздух не отплатит – такого всё же не приходилось видеть. Но всё случается в первый раз.

Надо думать, наш Остап Ибрагимович-космонавт, изрядно потешался, когда просьбы излагал. Плохо конечно, и издеваться над женщиной, нуждающейся в поддержке, тоже плохо. Но давайте признаем, что и быть настолько альтернативным гением тоже как-то странно. Тем более, что речь не несчастной больной, а всё же нормальной (относительно нормальной, конечно), женщине, которая вдруг сообразила, что её за нос водят.

Ну, что тут скажешь? Граждане и гражданки – не будьте идиотами. Стать жертвой мошенников может каждый, но не такого же грандиозного развода?

Тех, кто сомневается в реальности истории, заверяем, что всё правда. Отношения между японкой возраста 65 лет, живущей в префектуре Шига, начались в начале июля, завершились на этой неделе. Фамилия жертвы развода не публикуется из сочувствия к жертве – засмеют же.