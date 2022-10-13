Суд штата Коннектикут приговорил известного сторонника теории заговора к невиданному штрафу. И поделом!

Прецедент создан. Миллиард долларов штрафа за преследование жертв расправы в школе и публичные заявления, что никакой расправы не было.

Астрономическая сумма присуждена членам семей детей и взрослых, погибших во время нападения серийного убийцы на школу в городке Sandy Hook.

Адепт теории заговора, радиоведущий Алекс Джонс (Alex Jones), в принципе, действовал по обкатанной схеме сторонников версий “теневого правительства” – мол, все официальные пояснения властей ложь, на самом деле за делом скрываются интересы таких-то лиц (от фармацевтических компаний до финансистов). На сей раз один из известнейших проповедников-заговорщиков, публично заявил, что никакого расстрела в школе не было, всё выдумано властями с целью усиления кампании в стране по запрету личного оружия. На роль родителей и родственников жертв были выбраны малоизвестные театральные актёры (схема давняя и беспроигрышная – версия “нанятых актёров” используется активно и сегодня. Другой вопрос, каким тупицей надо быть, чтоб в такие версии верить, но это действительно другой вопрос).

Разумеется, после того, как Джонс выдвинул свою версию и неоднократно подтверждал её, нашлись толпы поклонников, которые “видели таких-то актёров в таком-то спектакле”, которые стали преследовать членов семей погибших, угрожая им, если те “не признают участия в подтасовках”… Доходило до того, что безумные сторонники заговора гадили на могилы жертв, утверждая, что там никто не захоронен.

В конце концов, членам семей погибших весь этот бред надоел. Одна семья подала на Алекса Джонса и его программу Infowars (Информационная война) в суд. Суд разобрался быстро – реальных доказательств расправы более, чем достаточно. Джонс был приговорён к выплате штрафа в 50 миллионнов долларов, после чего его компания благополучно развалилась, объявив о своём банкротстве. Но родственники других жертв не остановились, подав и собственные иски. Свидетели рассказали о мерзкой кампании адептов Джонса, преследующих родственников, обвиняли Джонса в организации мерзостей. В конце концов сам Алекс Джонс был вынужден признать, что расправа в школе имела место, что он “ошибся”, сочтя, что та выдумана. Но суд не внял просьбам Джонса о прощении. Суд постановил, что за кампанию гадостей надо отвечать, и присудил Джонса к выплате 965 миллионнов долларов в пользу истцов (сумма в 50 миллионов в этот штраф не входит).

Теперь Алекс Джонс плачет, рассказывая поклонникам, что он извинился же сотню раз, за что ж его, несчастного, приговорили к такому штрафу?

Ну, что ж, другим неповадно будет. Следующие сторонники заговора, публично оскорбляющие жертв, задумаются, наверно. А может и не задумаются, ведь в “актёров, нанятых для постановки зверств в 2022 году” они ж всё равно верят, хотя Джонс начал извиняться ещё пару лет назад, когда припекло.