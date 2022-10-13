Квебекской службой безопасности раскрыто убийство, совершённое более двадцати двух лет назад

У следователей нет сомнений в том, что дело раскрыто.

После двадцати двух лет поиска, который регулярно прерывался, когда следователи заходили в тупик, и который возобновлялся, когда приходили новые зацепки, сотрудниками Службы безопасности Квебека (Sûreté Québec) арестован человек, которого считают причастным к убийству студентки Гилен Потвен (Guylaine Potvin). Девушка училась с колледже города Жонкьер (Jonquière), расположенного в районе Сагне и в апреле 2000 года была найдена мёртвой в собственном доме.

Наконец, в среду, 12 октября, в городе Гранби (Granby) был арестован некий Марк-Андре Гренон (Marc-André Grenon), мужчина сорокасемилетнего возраста, которому предьявлено обвинение в убийстве. За предшествующие 20 лет его имя ни разу не встречалось в ходе расследования, и арест именно этого человека оказался весьма неожиданным. Обвиняемый отправлен в район Сагне, где предстанет перед судом.

Гилен Потвен делила дом с двумя сокурсницами, но они отсутствовали, когда случилась трагедия, никто не видел ни убийцу, ни кого-то ещё. Но над девушкой надругались, а затем убили. Ей было 19 лет.

Обвиняемому предьявлено ещё одно обвинение – в насилии и попытке убийства ещё одной студентки, на сей раз в городе Квебек, в районе Сент-Фуа. Это преступление было совершено в том же 2000 году, но через три месяца после первого убийства. Убийца решил, что девушка убита, но та выжила.

Убийца найден благодаря тщательной и кропотливой работе следователей и благодаря достижениям судебной медицины, хотя детали дела пока не раскрываются. С одной стороны, очевидно, речь о найденном ДНК, но как именно было установлено, что ДНК принадлежит именно Гренону, не соообщается.