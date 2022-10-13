Twitter меняет политику в отношении запретов

Twitter меняет политику по блокировке пользователей, но бывшего президента США Дональда Трампа не разблокируют, 12 октября пишет газета Financial Times.
«Twitter пересматривает свою противоречивую политику в отношении постоянных запретов пользователей, потенциально модерируя контент в большем соответствии с видением Илона Маска для платформы социальных сетей, независимо от того, станет ли глава Tesla ее владельцем», — пишет газета.
Компания рассматривает возможности других подходов к модерации, чтобы заменить самые суровые наказания за нарушение определенных правил.
Тем не менее, отмечает газета, даже это вряд ли поможет Трампу, так как снятие блокировки за подстрекательства к насилию не рассматривается. Бывший президент США получил пожизненный запрет в связи с тем, что толпа его сторонников захватила Капитолий США.