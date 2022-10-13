Twitter меняет политику в отношении запретов

Twitter меняет политику по блокировке пользователей, но бывшего президента США Дональда Трампа не разблокируют

Twitter меняет политику по блокировке пользователей, но бывшего президента США Дональда Трампа не разблокируют, 12 октября пишет газета Financial Times.

«Twitter пересматривает свою противоречивую политику в отношении постоянных запретов пользователей, потенциально модерируя контент в большем соответствии с видением Илона Маска для платформы социальных сетей, независимо от того, станет ли глава Tesla ее владельцем», — пишет газета.

Компания рассматривает возможности других подходов к модерации, чтобы заменить самые суровые наказания за нарушение определенных правил.

Тем не менее, отмечает газета, даже это вряд ли поможет Трампу, так как снятие блокировки за подстрекательства к насилию не рассматривается. Бывший президент США получил пожизненный запрет в связи с тем, что толпа его сторонников захватила Капитолий США.