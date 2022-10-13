Вьетнам и Канада обсудили способы расширения сотрудничества в сфере обороны

Готовность укрепить сотрудничество в области обороны выразили официальные представители Вьетнама и Канады, 11 октября сообщает VNA.

Готовность укрепить сотрудничество в области обороны выразили официальные представители Вьетнама и Канады, 11 октября сообщает VNA.

Министр национальной обороны Вььетнама генерал Фан Ван Джанг организовал прием в честь посла Канады во Вьетнаме Шона Стайла.

Поздравив нового посла Канады с назначением, вьетнамский генерал отметил заинтересованность Ханоя в дальнейшем развитии вьетнамско-канадского всеобъемлющего партнерства и сотрудничества в области обороны между двумя странами.

Подтвердив, что Вьетнам придает большое значение развитию связей с Канадой, министр обороны подчеркнул, что обе стороны уделяют внимание развитию сотрудничества в области обороны в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по программе военной подготовки и сотрудничества, подписанным в 2018 году, меморандумом о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству, подписанным в 2019 году, и планом сотрудничества в области обороны на 2021–2023 годы, подписанным в 2021.

Министр обороны пожелал, чтобы посол уделил внимание продвижению оборонного сотрудничества в существующих областях и в то же время рассмотрел возможность расширения сотрудничества и в других потенциальных областях, которые соответствуют интересам и потребностям каждой страны.