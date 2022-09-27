Это Чикаго, детка: у американца угнали машину дважды за три часа

Житель Чикаго Кори Саймонс отвёз свой внедорожник Ягуар 2017 года на станцию техобслуживания для замены масла.

Автомобиль уже стоял в боксе с открытым капотом. К станции подъехал “темный четырехдверный автомобиль”, из него выбежали двое людей в масках.

Они захлопнули капот Ягуара, запрыгнули в машину и мгновенно уехали.

Саймонс позвонил в полицию и стражи порядка прибыли на место происшествия практически мгновенно.

Владелец дал полицейским доступ с своему GPS-трекеру. Автомобиль удалось найти в западной части города. В сопровождении полиции мужчина приехал у своему автомобилю и вернул его.

И тут Саймонс решил заскочить на заправку.

Он залил бензин и пошел рассчитываться.

Стоя на кассе он увидел, как неизвестный сел в его машину и уехал.

“Я ушел на 60 секунд или даже меньше, — сказал он. – Пистолет был в баке, и бензин разлетелся повсюду”.

Стоит отметить, что наш герой “додумался” заправлять заведённый автомобиль.

“Я связался с двумя офицерами, которые помогали мне ранее, и сказал: “Вы никогда в это не поверите, но мою машину снова угнали”, — смеется Саймонс.

Полиция Чикаго снова помогла найти его машину. Саймон сказал, что к тому времени, когда они вернули ее во второй раз, на ней были украденные номера. Он говорит, что очень благодарен полиции за быструю работу.

Автовладелец резюмировал, что это был “просто жизненный урок о том, что мы все должны быть осторожны с тем, что нас окружает, и просто быть умными и прилежными”.

Он добавил, что его друзья и родные предлагают по такому поводу купить несколько лотерейных билетов. “Удача на моей стороне, надеюсь, на этот раз повезет”, – шутит “счастливчик”.