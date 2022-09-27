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Новости В Мире Разоблачитель Сноуден теперь полноценный русский

Разоблачитель Сноуден теперь полноценный русский

Olga Fedak Сен 26, 2022 В Мире, Новости России, Украины и стран бывшего СССР, Политика Оставить комментарий 60 Просмотров

Интересно, а учитывая последние тенденции, в армию его тоже призовут?

Президент России Владимир Путин в понедельник предоставил гражданство бывшему контрактнику американской разведки Эдварду Сноудену. Девять лет назад он разоблачил масштабные секретные операции по наблюдению, проводимые Агентством национальной безопасности (АНБ).

39-летний Сноуден бежал из Соединенных Штатов и получил убежище в России после утечки секретных файлов в 2013 году. Она раскрыла обширные внутренние и международные операции по наблюдению, проводимые АНБ.

Власти США в течение многих лет хотели, чтобы он вернулся в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед уголовным судом по обвинению в шпионаже.

В 2020 году Россия предоставила Сноудену право на постоянное проживание, что открыло ему путь к получению российского гражданства.

В том же году апелляционный суд США признал программу, разоблаченную Сноуденом, незаконной и что лидеры американской разведки, публично защищавшие ее, не говорили правды.

В то же время Путин, сам бывший разведчик, сказал в 2017 году, что Сноуден “был неправ, разглашая секреты США, но не был предателем”.

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