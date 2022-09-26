Ну, как же на выборах без скандалов? Никак нельзя! Это ж выборы!

Очередной скандал во время предвыборной кампании в Квебеке. На сей раз отличилась кандидат в депутаты от Солидарного Квебека Marie-Eve Rancourt

Банальное воровство из почтового ящика. Пустячок, казалось бы, но закон есть закон.

Активистка партии Солидарный Квебек (Québec solidaire) попала на видео в момент, когда она изымает листовку Квебекской партии из почтового ящика округа Camille-Laurin, где она баллотируется, и заменяет предвыборную листовку собственной. Известная борец за права человека поднимается по ступенька, кладёт в ящик листовку своей партии, затем берёт листовку противника из Квебекской партии и уносит с собой. Воообще-то, по закону, изьятие любой корреспонденции из почтового ящика без ведома и согласия адресата является не просто нарушением, а обычным воровством. Закон не делает различия в этом отношении между газетным пафлетом, важным письмом или листовкой – вытащил из почтового ящика чужую корреспонденцию – украл!

В данном случае инцидент попал на видео, но сколько видеокамер наблюдают за почтовыми ящиками? Уж точно не так уж много. Посему невольно возникает вопрос – а девушка в первый раз занялась банальным воровством или же это стандартное её поведение по отношению к чужой корреспонденции? Она не знала, что совершает уголовное преступление (разумеется, незначительное, но, повторим, для закона количетство и качество украденной корреспонденции значения не имеют).

Об инциденте сообщил житель дома, который назвал случай возмутительным и прямо обвинил “героиню” в воровстве.

Схваченная за руку активистка, фенминистка, борчиха за права угнетённых, отстаивающая честность и справедливость, известная представительница левых взглядов, принесла извинения лидеру Квебекской партии и признала, что совершила неподабающий поступок. (Было бы странно, если бы она отрицала случай или бы начала искать оправдвания своему поступку).

В понедельник вечером, 26 сентября, должны состояться дебаты в этом округе, на которых как раз встретятся Мари-Ев и Поль Ст-Пьер Пламондон, лидер Квебекской партии. Нет сомнений, что популярность девушка подрастеряла. Партия её тоже не в восторге, наверняка.