Монреаль прощается с пластиковыми пакетами

Лаваль запретил их реализацию еще год назад.

Выходя из дома, не забудьте взять свои многоразовые сумки. Во вторник, 27 сентября, в Монреале вступает в силу запрет на пластиковые пакеты.

Постановление, которое затрагивает все 19 районов города Монреаль, будет применяться к розничным магазинам и ресторанам, в том числе к тем, которые предлагают еду на вынос и доставку на дом.

“Мы обязаны принять конкретные и смелые решения по преодолению климатического кризиса прямо сейчас, — заявила мэр Монреаля Валери Планте. – Запрет на пластиковые пакеты является свидетельством твердой приверженности нашей администрации ускорению экологического перехода Монреаля и обеспечению лидерства в области охраны окружающей среды как на местном, так и на международном уровне”.

По словам городских властей, фактически перерабатываются только 16% пластиковых пакетов, а остальные загрязняют окружающую среду и разлагаются до 1000 лет.

В дополнение к запрету на пластиковые пакеты, начиная с марта 2023 года в Монреале в продовольственных магазинах и ресторанах будут запрещены восемь одноразовых пластиковых предметов, независимо от того, подлежат они компостированию или нет.

Сюда входят подносы (кроме как для мясных или рыбных продуктов), тарелки, контейнеры и их крышки, чашки или стаканы и их крышки, палочки для перемешивания, соломинки и другая посуда.

“Борьба с изменением климата — дело каждого, и мы надеемся, что этот решительный жест поможет другим муниципалитетам последовать нашему примеру”, — сказала мэр Монреаля.