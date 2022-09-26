Стресс-тест: мешает ли он домовладельцам или помогает?

Канадцы, желающие получить застрахованную ипотеку, по которой авансом вносится менее 20%, сначала должны были пройти стресс-тест, начиная с 2016 года.

В то время как в последние недели усилились спекуляции о том, что повышение процентных ставок может заставить банковский регулятор Канады пересмотреть свои критерии для квалификации ипотечных кредитов, он, похоже, не спешит менять эти руководящие принципы. Управление суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI), которое устанавливает минимальную ставку для незастрахованных ипотечных кредитов в Канаде, ранее в этом месяце сообщило через своего руководителя Питера Ратледжа, что намерено придерживаться этих правил.

По словам одного эксперта по ипотечным кредитам, этот ипотечный стресс-тест выполняет свою работу по защите экономики в целом и обеспечению гарантий для рынка жилья Канады. Тем не менее, это также создает трудности для домовладельцев, чьи ипотечные кредиты подлежат продлению и которые хотят либо пересмотреть условия со своим нынешним кредитором,- сказал он. “Это одна из проблем, с которой я сейчас сталкиваюсь: на самом деле в последнее время я не занимался большим количеством сделок по обновлению, потому что эти клиенты не могут пройти квалификацию у разных кредиторов из-за более высокой ставки стресс-теста”, – сказал Виктор Тран, ипотечный аналитик RATESDOTCA, канадский Специалист по ипотеке.

“Таким образом, несмотря на меньший остаток по ипотеке, они все еще не могут претендовать – ставки намного выше, и, конечно, амортизация сейчас тоже сокращена, поэтому платежи будут немного выше, исходя из сегодняшних ставок”. Эта возросшая сложность при отборе означает, что многие домовладельцы просто вынуждены продлевать контракт со своим нынешним кредитором, поскольку при этом они не обязаны платить по более высокой ставке. Канадцы, желающие получить застрахованную ипотеку, по которой авансом вносится менее 20%, сначала должны были пройти стресс-тест, начиная с 2016 года. Аналогичная мера для незастрахованных ипотечных кредитов была введена в 2018 году.

OSFI повысил свою квалификационную ставку по незастрахованным ипотечным кредитам в середине 2021 года до более крупного показателя между 5,25% и ставкой по ипотечному договору плюс два процентных пункта. Ранее этот уровень был либо на 2% выше контрактной ставки, либо установленной Банком Канады пятилетней ставки. Эта корректировка была реакцией на изменение условий на рынке жилья, которые, по мнению органа, потенциально могут увеличить финансовый риск для кредиторов, при этом для обеспечения постоянной устойчивости банков требуются “активные действия”.