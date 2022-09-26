Скорость загрузки Starlink резко упала у пользователей в США и Канаде

Пользователи Starlink из США, ​​​​Канады и некоторых других стран столкнулись с резким снижением скорости загрузки данных в сервисе и это снижение наблюдается уже несколько месяцев.

Согласно тестам скорости Ookla, средняя скорость загрузки Starlink в США упала с 90,6 Мбит/с до 62,5 Мбит/с в период между первым и вторым кварталами 2022 года. То есть упала примерно на треть. Столь заметное снижение качества услуг стало причиной того, что Федеральная комиссия по связи США отказалась выделить SpaceX $885 млн. на развитие широкополосной связи в труднодоступных регионах страны.

«Скорость Starlink снизилась в каждой стране, которую мы исследовали за последний год, поскольку все больше пользователей регистрируются в сервисе», — говорится в отчете Ookla, основанном на данных Speedtest.net. Средняя скорость загрузки упала на 5-54% со второго квартала 2021 года по второй квартал 2022 года в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и Новой Зеландии.

Во втором квартале — с апреля по июнь — медианная скорость загрузки для пользователей Starlink в США составила 62,53 Мбит/с, что почти на треть меньше скорости 90,55 Мбит/с, которая фиксировалась в первом квартале. Скорость загрузки данных в сеть также снизилась, составив 7,24 Мбит/с по сравнению с 9,33 Мбит/с. В Канаде средняя скорость загрузки снизилась примерно на четверть и составила 75,73 Мбит/с, что ниже 97,40 Мбит/с, согласно отчету Ookla.

При этом качество широкополосного доступа Starlink в Европе остается значительно лучше, чем в Северной Америке. Согласно отчету, в большинстве стран Европы медианная скорость загрузки составляет 90-100 Мбит/с, что часто превышает скорость провайдеров фиксированной широкополосной связи. На своем веб-сайте Starlink сообщает, что пользователи глобально должны ожидать скорость передачи данных от 50 до 200 Мбит/с, скорость загрузки от 10 до 20 Мбит/с и задержку от 20 до 40 мс.

Несмотря на замедление, Ookla говорит, что медианная скорость загрузки более 60 Мбит/с по-прежнему «более чем достаточна, по крайней мере, для одного подключенного устройства, чтобы делать практически все в Интернете, включая просмотр потокового видео, загрузку игр и общение в видеочате с друзьями и семьей». Ookla отмечает, что качество фиксированной широкополосной связи в США показала медианную скорость передачи данных 150,1 Мбит/с, загрузки 21,5 Мбит/с и задержку 14 мс, говорится в отчете Ookla за второй квартал. То есть сервис SpaceX может быть интересен только тем пользователям, которые живут в регионах, не охваченных оптоволоконном.