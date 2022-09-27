Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Новости Канады Ураган Фиона разрушил природные достопримечательности Канады

Ураган Фиона разрушил природные достопримечательности Канады

Olga Fedak Сен 26, 2022 Новости Канады, Общество, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 36 Просмотров

Но это мелочи по сравнению с человеческими жертвами.

Знаменитая скала из песчаника на Острове принца Эдуарда и поразительное одинокое дерево в Новой Шотландии входят в число природных достопримечательностей, разрушенных посттропическим штормом Фиона.

Teacup Rock — это качающаяся башня из песчаника на Тандер-Коув-Бич на острове Принца Эдуарда. Когда-то она была соединина с соседними скалами из песчаника. Но с тех пор ее размыло водой в форме чайной чашки, сужающейся к тонкому основанию.

К сожалению теперь одного из самых фотографируемых мест в провинции больше нет. Фотографии, сделанные после шторма, показывают, что скала Чашка была смыта штормом, и осталась только плоское основание, на котором оно стояло.

В то же время знаменитое дерево в Новой Шотландии, которое часто искали для фотографий, также оказалось повалено штормом.

Возраст дерева Шубенакади, прозванного в честь соседней деревни, оценивается примерно в 300 лет. Стоя в одиночестве в поле, он стал ярким изображением для фотографов, туристов и местных жителей.

Оно не было официально признанной достопримечательностью и находилось в частной собственности, но его расположение на обочине крупного шоссе в Новой Шотландии делало его очень узнаваемым.

Фиона опустошила Атлантическую Канаду, сметая дома в океан и убив как минимум двух человек. Разрушения природного ландшафта только начинают подсчитываться.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal