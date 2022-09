Ураган Фиона разрушил природные достопримечательности Канады

Знаменитая скала из песчаника на Острове принца Эдуарда и поразительное одинокое дерево в Новой Шотландии входят в число природных достопримечательностей, разрушенных посттропическим штормом Фиона.

Teacup Rock — это качающаяся башня из песчаника на Тандер-Коув-Бич на острове Принца Эдуарда. Когда-то она была соединина с соседними скалами из песчаника. Но с тех пор ее размыло водой в форме чайной чашки, сужающейся к тонкому основанию.

К сожалению теперь одного из самых фотографируемых мест в провинции больше нет. Фотографии, сделанные после шторма, показывают, что скала Чашка была смыта штормом, и осталась только плоское основание, на котором оно стояло.

В то же время знаменитое дерево в Новой Шотландии, которое часто искали для фотографий, также оказалось повалено штормом.

Возраст дерева Шубенакади, прозванного в честь соседней деревни, оценивается примерно в 300 лет. Стоя в одиночестве в поле, он стал ярким изображением для фотографов, туристов и местных жителей.

Оно не было официально признанной достопримечательностью и находилось в частной собственности, но его расположение на обочине крупного шоссе в Новой Шотландии делало его очень узнаваемым.

