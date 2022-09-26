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Новости Новости Канады Канадка погибла во время урагана Фиона. Второй чудом удалось спастись

Канадка погибла во время урагана Фиона. Второй чудом удалось спастись

Olga Fedak Сен 25, 2022 Новости Канады, Общество, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 84 Просмотров

Канадская армия спешит на помощь пострадавшим.

Посттропический шторм “Фиона” оставил после себя разрушительный след в Атлантической Канаде и восточном Квебеке. В воскресенье жители опустошенного прибрежного городка на западе Ньюфаундленда узнали о гибели одной из жительниц.

В субботу Фиона прошлась по Порт-о-Баск, вызвав порывы ветра со скоростью 130 километров в час. Полиция получила сообщения о том, что двух женщин унесло в океан, когда их дома рухнули в воду под тяжестью набегающей волны. Одну женщину смогли спасли местные жители. Но попытка спасения второй оказалась очень опасной.

В воскресенье полиция подтвердила , что вторая женщина умерла после того, как ее унесло в море.

Тело 73-летней женщины было извлечено из воды более чем через 24 часа после того, как мощная волна обрушилась на ее дом, оторвав часть подвала. Ее имя не разглашается.

К вечеру воскресенья около 340 000 жителей Атлантической Канады провели второй день без электричества.

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