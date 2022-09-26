Канадка погибла во время урагана Фиона. Второй чудом удалось спастись

Канадская армия спешит на помощь пострадавшим.

Посттропический шторм “Фиона” оставил после себя разрушительный след в Атлантической Канаде и восточном Квебеке. В воскресенье жители опустошенного прибрежного городка на западе Ньюфаундленда узнали о гибели одной из жительниц.

В субботу Фиона прошлась по Порт-о-Баск, вызвав порывы ветра со скоростью 130 километров в час. Полиция получила сообщения о том, что двух женщин унесло в океан, когда их дома рухнули в воду под тяжестью набегающей волны. Одну женщину смогли спасли местные жители. Но попытка спасения второй оказалась очень опасной.

В воскресенье полиция подтвердила , что вторая женщина умерла после того, как ее унесло в море.

Тело 73-летней женщины было извлечено из воды более чем через 24 часа после того, как мощная волна обрушилась на ее дом, оторвав часть подвала. Ее имя не разглашается.

К вечеру воскресенья около 340 000 жителей Атлантической Канады провели второй день без электричества.