В уборной Tim Hortons обнаружена скрытая камера

Улыбнитесь, вас снимают.

Жительница Гамильтона, Онтарио, спешит предупредить общественность, что в туалете в закусочной Tim Hortons на Квинстон-роуд, 30, было замечено подглядывающее устройство.

Эмили Хаслер рассказала, что ее сестра заметила камеру около 11 часов утра 22 сентября в когда повела в туалет своего маленького ребенка.

Телефон был брошен в кучу мусора с небольшим отверстием вокруг камеры. Гаджет был подключен к аккумулятору, что могло позволить камере работать в течение более длительного периода времени.

На фото видно, что телефон был помещен в пустой фирменный стаканчик Тим Хортонс и накрыт чем-то вроде папиросной бумаги.

Женщина тут же рассказала о находке менеджеру закусочной.

“Мужской туалет был закрыт из-за проблем с сантехникой, — рассказала Хаслер. – очевидно, что они заставляли мужчин пользоваться женским туалетом. Я думаю, что именно из-за этого парень проник туда незамеченным”.

Когда полиция прибыла на место, камера все еще вела запись. Полицейские изъяли телефон в качестве вещественного доказательства.

Полиция начала расследование. Стражи порядка пока не сообщают, вела ли камера прямую трансляцию или делала запись на накопитель устройства. На данный момент обвинений предъявлено не было, и подозреваемых нет.

Семья Хаслер призывает всех к бдительности. Она акцентирует внимание, что закусочная находится рядом с начальной школой и после окончания учебного дня немало детей заходят перекусить в заведение.

“Я часто хожу в туалет вне дома. Я не думаю: “Эй, мне поискать камеру?”, – говорит внимательная женщина. – Но реальность такова, что в обществе есть больные люди”.