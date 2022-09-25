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Общество Дети, семья Тройное убийство в Броссаре: погибли мама и двое детей
Brossard
Жилой дом, в котором произошла трагедия. Фотография Карты Гугла.

Тройное убийство в Броссаре: погибли мама и двое детей

Megan Jorgensen Сен 25, 2022 Дети, семья, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 151 Просмотров

В результате преступного поджога квартиры ранним утром воскресенья, 25 сентября, погибли женщина и двое её детей

Трагедия в Броссаре, в огне погибла семья – мать и двое детей.

Полиция Лонгёя, к ведению которой относится и район Броссар, официально подтвердила, что гибель женщины и двоих её детей в ночь с субботы на воскресенье стала результатом преступного поджога.

Примерно в час ночи жители бульвара Saint-Laurent, идущего параллельно реке, почти на берегу Св. Лаврентия, заметившие огонь в одной из квартир, вызвали пожарных. Прибывшая по вызову пожарная команда приступила к тушению пожара ао адресу 8320 в высотном многоквартирном доме на указанной улице. На месте происшествия были обнаружены тела матери и двух её детей, но ни личности погибших, ни возраст детей не сообщаются. Полиция уточнила лишь, что погибшей женщине было 38 лет.

Пожар удалось быстро потушить, и соседние квартиры не пострадали, хотя несколько семей были эвакуированы и не могут вернуться в квартиры в связи с полицейским расследованием.

По свидетельству пожарных, речь явно шла о поджоге (как они пришли к такому выводу, не сообщается, но, как правило, профессиональные пожарные дознаватели достаточно легко определяют, идёт ли речь о поджоге или о случайном возгорании).

Полиция сообщила также, что задержан мужчина, которого сначала опросили в качестве свидетеля, но затем он был переводён в категорию главного подозреваемого по делу. К вечеру воскресенья мужчина остаётся под стражей, его допрос продолжается. Предствители полиции заверили, что подробности дела будут сообщены не позднее понедельника.

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