Недвижимость: ипотечные ставки

Из-за роста ставок по ипотечным кредитам и его крайне негативного влияния на личные финансы домохозяйств все больше аналитиков ожидают снижения цен на жилье в Квебеке на 5-15 %.

По состоянию на апрель 2021 года на рынке ипотечного кредитования Квебека можно было оформить ипотеку сроком на 5 лет по ставке всего 1,9%. Сегодня, когда нам удается договориться о новой пятилетней ипотеке под 4,9 %, мы вздыхаем с облегчением. И это несмотря на то, что за несколько семестров ставки подскочили более чем на три процентных пункта.

Я не хочу обескураживать домохозяйства, которым необходимо договориться о новой ипотеке, но вы должны знать, что сегодня это очень дорого по сравнению с тем, что стоило до резкого повышения процентных ставок. За ипотечный кредит в размере 100 000 долларов увеличение на три процентных пункта представляет собой ежемесячную надбавку в размере 157,29 доллара или даже 1887,48 доллара в год.

В частности, вот годовая надбавка, которую вы должны будете заплатить по сравнению с апрелем 2021 года, если ваша ипотека, подлежащая обсуждению или пересмотру, составляет:

200 000 $ : + 3775 $

(+ 314,58 $/месяц)

300 000 $ : + 5662 $

(+ 471,87 $/месяц)

400 000 $ : + 7550 $

(+ 629,16 $/месяц)

500 000 $ : + 9437 $

(+ 786,45 $/месяц)

600 000 долларов : + 11 325 долларов

(+ 943,74 доллара в месяц)

В результате резкого повышения ставок рынок жилой недвижимости для перепродажи остыл, в то время как общий объем продаж за первые восемь месяцев года снизился на 16 %. Но это не помешало росту средней цены на недвижимость.

Из-за роста ставок по ипотечным кредитам и его крайне негативного влияния на личные финансы домохозяйств все больше аналитиков ожидают снижения цен на жилье в Квебеке на 5-15 %.

Это тем более правдоподобно, что Банку Канады придется продолжить ужесточение кредитования, снова повысив свою ключевую ставку к концу года. И что Федеральная резервная система США также чувствует себя вынужденной значительно повысить свою ключевую ставку, чтобы попытаться обуздать безудержную инфляцию, от которой страдают Соединенные Штаты.

Следует согласиться с тем, что планка стала очень высокой для домохозяйств, желающих приобрести первый дом или кондоминиум. Мало того, что цена очень высока, но, кроме того, ставки по ипотечным кредитам превысили уровень, существовавший до пандемии COVID-19.

Официальная ставка по пятилетней ипотеке составляет 6,14 %.

На ипотечный кредит в размере 100 000 долларов с амортизацией в течение 25 лет ежемесячное погашение ипотеки по такой ставке составляет 648,15 долларов. Это составляет 7778 долларов в год.

Возьмем в качестве примера среднюю цену дома на одну семью в Квебеке : 425 000 долларов.

Чтобы избежать необходимости платить дополнительно к ипотеке страховую премию по ипотечному кредиту или страховку канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL), необходимо внести первоначальный взнос в размере не менее 20 %.

При покупке недвижимости за 425 000 долларов потребуется внести 85 000 долларов в качестве первоначального взноса. В результате остается остаток в размере 340 000 долларов, который нужно заложить.

При текущей ставке 6,14 % погашение такой ипотеки составляет 2204 доллара в месяц, или 26 445 долларов в год.

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