Покупка дома-это процесс, который может оказаться стрессовым!

Покупка дома-это процесс, который может оказаться стрессовым!

Почему? Представьте, что я ошибаюсь, потому что неправильно оцениваю свои возможности. Или что я влюбляюсь в дом, который мне не подходит. Или, что еще хуже : я покупаю дом своей мечты и обнаруживаю, что в нем проблемы.

К счастью, я поступил правильно, чтобы обезопасить себя : я выбрал брокера по недвижимости, которому доверяю, и подписал эксклюзивный брокерский договор купли – продажи.

В чем преимущество?

Во-первых, моему брокеру поручено найти дом, который мне подходит, и убедиться, что сделка пройдет гладко, в моих интересах. Это прописано в контракте, как и цена и условия покупки, которые я желаю.

Эксклюзивный брокерский договор купли – продажи гарантирует, что я буду представлен брокером, который заботится о моих интересах при покупке жилого дома. Без контракта брокер не сможет защитить меня как покупателя. Он не сможет вести переговоры в моих интересах или давать мне советы.

И в этом нет ничего удивительного, потому что в контракте точно указано, как будет выплачиваться вознаграждение моему брокеру.

По эксклюзивному брокерскому договору купли – продажи у меня есть кто-то, кто работает на меня : брокер определит мои возможности, проведет исследование, чтобы найти нужную мне недвижимость, и проверит все документы, чтобы защитить меня в сделке.

С брокером по недвижимости и договором купли-продажи я избегаю неправильных решений, и это делает покупку дома приятной и безопасной!

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