Канада не будет реформировать сельское хозяйство по образцу ЕС

Канадские аграрии ставят целью добиться высокой научно обоснованной продуктивности на гектар или на единицу скота при наименьших выбросах парниковых газов.

Канада не будет переходить к «органическому» земледелию и ограничивать использование пестицидов и минеральных удобрений поскольку это путь к неустойчивому сельскому хозяйству и снижению продовольственной безопасности, сообщило 22 сентября сетевое издание The Western Producer.

Вопреки утверждениям некоторых экспертов Канада не ограничила производство продуктов питания. Заявления правительства о сокращении выбросов парниковых газов подлило масла в политический огонь, имеющий мало общего с жизнью канадских аграриев.

Канадское правительство объявило амбициозные цели по выбросам парниковых газов в сельском хозяйстве. Аграрии справедливо задаются вопросом о направлениях трат в рамках программ экологической устойчивости ферм.

Непродуманная стратегия Европейского Союза «от фермы к вилке» стала излюбленной мишенью для критики. На самом низком уровне стратегия ЕС не работе фермерских хозяйств, но дьявол кроется в деталях.

Канада, сокращая выбросы парниковых газов при использовании удобрений, не ограничивает их применение, а сосредотачивается на уменьшении потерь. ЕС, напротив, создает препятствия для производства продуктов питания. К 2030 году 25% сельского хозяйства ЕС перейдет на «органическое» производство. Вдобавок на 20% сократит использование удобрений ради двукратного уменьшения выбросов парниковых газов выбросов от удобрений.

Правительства Канады и США выразили озабоченность планами ЕС и влиянием на глобальную продовольственную безопасность и торговлю. Они предсказывают, что ЕС нарастит импорт продовольствия.

Министр сельского хозяйства ЕС по-прежнему настаивает на свободе применения минеральных удобрений или неприемлемости перехода к сельскохозяйственной политике в стиле ЕС.

Канадские аграрии ставят целью добиться высокой научно обоснованной продуктивности на гектар или на единицу скота при наименьших выбросах парниковых газов.