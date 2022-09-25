Канада не будет реформировать сельское хозяйство по образцу ЕС

Канада не будет переходить к «органическому» земледелию и ограничивать использование пестицидов и минеральных удобрений поскольку это путь к неустойчивому сельскому хозяйству и снижению продовольственной безопасности, сообщило 22 сентября сетевое издание The Western Producer.
Вопреки утверждениям некоторых экспертов Канада не ограничила производство продуктов питания. Заявления правительства о сокращении выбросов парниковых газов подлило масла в политический огонь, имеющий мало общего с жизнью канадских аграриев.
Канадское правительство объявило амбициозные цели по выбросам парниковых газов в сельском хозяйстве. Аграрии справедливо задаются вопросом о направлениях трат в рамках программ экологической устойчивости ферм.
Непродуманная стратегия Европейского Союза «от фермы к вилке» стала излюбленной мишенью для критики. На самом низком уровне стратегия ЕС не работе фермерских хозяйств, но дьявол кроется в деталях.
Канада, сокращая выбросы парниковых газов при использовании удобрений, не ограничивает их применение, а сосредотачивается на уменьшении потерь. ЕС, напротив, создает препятствия для производства продуктов питания. К 2030 году 25% сельского хозяйства ЕС перейдет на «органическое» производство. Вдобавок на 20% сократит использование удобрений ради двукратного уменьшения выбросов парниковых газов выбросов от удобрений.
Правительства Канады и США выразили озабоченность планами ЕС и влиянием на глобальную продовольственную безопасность и торговлю. Они предсказывают, что ЕС нарастит импорт продовольствия.
Министр сельского хозяйства ЕС по-прежнему настаивает на свободе применения минеральных удобрений или неприемлемости перехода к сельскохозяйственной политике в стиле ЕС.
Канадские аграрии ставят целью добиться высокой научно обоснованной продуктивности на гектар или на единицу скота при наименьших выбросах парниковых газов.