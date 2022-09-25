Вниманию тех, кто работает с пожилыми людьми: канадское правительство выделяет гранты в рамках программы Новые горизонты для пожилых на 2023 год

Если вы работаете с лицами пожилого общества, вы можете получить финансовую поддержку от федерального правительства.

Госпожа Камаль Кхера (Kamal Khera), министр федерального правительства по делам лиц пожилого возраста, объявила о начале компании по предоставлению грантов на 2023 год в рамках программе поддержки тем лицам и организациям, которые занимаются уходом за пожилыми людьми и помощью им. Программа носит название Новые горизонты для для пожилых лиц (New Horizons for Seniors Program – HNSP). Согласно разъяснениям, сделанным министром, целью нового проекта является всемерная поддержка тех, кто занимается вопросами, связанными с жизнью пожилых лиц — от содержания домов для престарелых, до организации обслуживания их (сиделки, доставка еды, организация досуга и многое другое).

В рамках программы, в 2023 году организации, вне зависимости от их размера и количства сотрудников, могут получить финансовую помощь в сумме до 25 тысяч долларов. Лица и организации, претендующие на грант, должны подать заявку до 1 ноября 2022 года. Но, разумеется, правительство оценит заявку и примет решение по каждой из них. Всего в федеральном бюджете предусмотрено выделение грантов в поддержку пожилых в сумме 20 миллионов долларв.

Вопросы, связанные с поддержкой лиц старшего возраста, принимают всё более важное значение. Считается, что к 2030 году в Канаде будет свыше 9 миллионов престарелых, что составит примерно четверть всего населения.

Лица и организации, желающие получить гранты на 2023 год могут посетить страницу федерального правительства, где информация представлена гораздо полнее и подробнее: