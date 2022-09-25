Пять рецептов блюд из баклажанов, пять разных стран и пять разных способов приготовления

Рецепты блюд из баклажанов из Италии, Испании, Грузии, Азербайджана и из еврейской кухни.

В этот раз предлагаем пять рецептов блюд с баклажанами. Один из рецептов прислан нашим читателем, за что мы ему благодарны. Приводим и его рецепт, и добавили рецептов из тех, что бережно храним в нашей коллекции. Переходим к делу:

Салат Неаполитанская песня

Готовят этот салат в Неаполе красавицы итальянки. Разумеется, салат готовят для ухажеров. Поэтому лука и чеснока в нём нет, чтоб целоваться не мешало ничего. Но салат годится и для любой иной ситуации, не беспокойтесь:

Для этого салата нам понадобятся:

Два средних баклажана

Сыр (лучше боккончини, но можно и любой камамбер, осетинский, овечий и другие мягкие и полумягкие сыры) – количество, по настроению

Масло оливковое для жарки

Помидоры черри

Помидоры обычные мясистые

Смесь традиционных итальянских сухих приправ

Готовим салат:

Баклажаны режем соломкой и жарим в оливковом масле Помидоры крупные режем квадратиками, а помидоры черри оставляем целыми и невредимыми Посыпаем итальянскими приправками сухие (смесь) Заправляем зеленью и поливаем лимонным соком.

Рецепт баклажанов с мёдом

Этот рецепт известен в Испании издавна. Ещё сам майор Шарп в одном из романов Бернарда Корнуэлла нахваливает баклажаны с апельсиновым мёдом, и угощает ими самого герцога Веллингтонского. Итак, приступаем:

Состав:

300 граммов баклажанов, нарезанных крупной соломкой или кружками в 1 сантиметр

100 граммов муки

5 столовых ложек оливкового масла и ещё масло для жарки (не забывайте, что баклажаны в процессе жарки активно масло впитывают)

Два яичных белка

Мёд – в Испании особым почётом пользуется мёд апельсиновый, но можно брать любой, включая цветочный, любимый мёд Винни-Пуха, как известно

Соль

Зелень петрушки – по желанию

Зелень петрушки – по желанию 150 мл холодной воды (почти стандартный стакан) 2 яичных белка, мед ( в Испании подавали апельсиновый, можно любой текущий)

Готовим баклажаны с мёдом:

Баклажаны солим и оставляем на полчаса, затем подсушиваем салфетками Муку, масло и воду смешиваем Взбиваем белки и добавляем их в тесто Наливаем в сковороду масло – не скупясь! – и разогреваем Баклажан обмакиваем в тесто и выкладываем аккуратно в горячее масло (не обожгитесь!) Жарим минуту на одной стороне, затем переворачиваем. Баклажан должен приобрести золотистый слой и дожариться до «хруста» Достаём из сковородки, немного подсушиваем на салфетке, кладём на тарелку и хорошенько – по вкусу – поливаем мёдом и посыпаем рубленой петрушкой, если хочется Следующие готовые полоски выкладываем сверху, слоями, повторяя процесс.

Баклажаны жареные

Блюдо грузинской кухни. Однако, далеко не такое сложное, как в тамошнее кухне встречаются. Баклажаны в этом рецепте готовятся довольно быстро, особого умения не требуется. Начнем, пожалуй?

Нам пригодятся:

10 баклажанов средних, молодых

800 граммов помидоров – тоже среднего размера

Лука обычный репчатый – головок пять не очень больших

Три столовых ложки риса

100 граммов обычного сливочного масла

Чабер – пара веточке

Перец черный молотый и соль – по вкусу

А теперь приступаем к готовке:

На каждом баклажане делаем разрез продольный на две трети длины, не очень глубокий Отвариваем рис до полуготовности в подсоленой водичке, добавляем в него черный перец и начиняем рисом баклажаны Укладываем баклажаны на сковороду разрезом вних, обжариваем (на масле, разумеется) Теперь укладываем их в кастрюлю, добавляем резаный лук, который можно тоже заранее немного обжарить, посыпаем чабером На баклажаны укладываем помидоры, резаные тонкими дольками, добавляем масло Накрываем кастрюлю крышкой и тушим минут 20-30 на среднем огне В середине тушения можно засыпать горсть мелко рубленых грецких орехов, если есть под рукой.

Печёные баклажаны

Баклажаны – овощ неприхотливый, с легко узнаваемым вкусом. Говорят, что на ночь их лучше не есть, потому что они тяжеловаты. Как бы то ни было, готовить баклажаны можно по-разному. Кстати, в Азербайджане их называют «синенькими» или демьянками. Вот один из рецептов, присланный нам юным азербайджанцем по имени Мурат, который в баклажанах души не чает:

Продукты:

Один килограмм баклажанов средних размеров

Головка чеснока

Столовая ложка растительного масла

Молотый черный перец, тмин, корица, соль, базилик, уксус – по желанию и вкусу

Готовим баклажаны по рецепту Мурата:

Каждый баклажан нашпиговываем тремя зубчиками чеснока Укладывае на противень, не снимая шкурки и запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов Одновременно готовим соус из растительного масла, уксуса, тмина, базилика, корицы, черного перца. Поливаем баклажаны соусом и подаём на стол в горячем или холодном виде.

Паста баклажанная

Перед нами замечательное блюдо еврейской кухни. Кстати, кроме замечательного вкуса, блюдо ещё и диетическое, да и вообще, полезное. Только на ночь не надо есть, потому что баклажаны тяжеловаты. Зато придают энергию и после порции баклажанов разогнать толпу идиотов-провокаторов из какого-нибудь сообщества помощи нацисто-хамасовцам ничего не стоит!

Продукты:

Шесть крупных баклажанов

Три столовые ложки оливкового масла

Три зубчика чеснока

Полчашки лимонного сока (или поменьше)

Петрушка

Соль и черный перец по желанию

Готовим:

Баклажаны моем и кладём на решётку духовки, нагретой до 200 градусов Регулярно их поворачиваем, чтобы испеклись равномерно, продолжая процесс, пока кожица не станет хрупкой Разрезаем, удаляем кожицу и разминаем мякоть вилкой¿ Смешиваем с оливковым маслом, лимонным соком, давленым чесночком, солью и перцем Посыпаем рубленой петрушкой. В таком виде баклажаны часто подаются к мясным блюдам. Можно поедать и холодными.

Приятного аппетита!