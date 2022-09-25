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Новости Авторы Меган Хорхенсен Блюда из баклажанов от самых разных народов
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Баклажаны с мёдом. Фото из Интернета.

Блюда из баклажанов от самых разных народов

Megan Jorgensen Сен 25, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Сам себе ресторан Оставить комментарий 64 Просмотров

Пять рецептов блюд из баклажанов, пять разных стран и пять разных способов приготовления

Рецепты блюд из баклажанов из Италии, Испании, Грузии, Азербайджана и из еврейской кухни.

В этот раз предлагаем пять рецептов блюд с баклажанами. Один из рецептов прислан нашим читателем, за что мы ему благодарны. Приводим и его рецепт, и добавили рецептов из тех, что бережно храним в нашей коллекции. Переходим к делу:

Салат Неаполитанская песня

Готовят этот салат в Неаполе красавицы итальянки. Разумеется, салат готовят для ухажеров. Поэтому лука и чеснока в нём нет, чтоб целоваться не мешало ничего. Но салат годится и для любой иной ситуации, не беспокойтесь:

Для этого салата нам понадобятся:

  • Два средних баклажана
  • Сыр (лучше боккончини, но можно и любой камамбер, осетинский, овечий и другие мягкие и полумягкие сыры) – количество, по настроению
  • Масло оливковое для жарки
  • Помидоры черри
  • Помидоры обычные мясистые
  • Смесь традиционных итальянских сухих приправ

Готовим салат:

  1. Баклажаны режем соломкой и жарим в оливковом масле
  2. Помидоры крупные режем квадратиками, а помидоры черри оставляем целыми и невредимыми
  3. Посыпаем итальянскими приправками сухие (смесь)
  4. Заправляем зеленью и поливаем лимонным соком.

Рецепт баклажанов с мёдом

Этот рецепт известен в Испании издавна. Ещё сам майор Шарп в одном из романов Бернарда Корнуэлла нахваливает баклажаны с апельсиновым мёдом, и угощает ими самого герцога Веллингтонского. Итак, приступаем:

Состав:

  • 300 граммов баклажанов, нарезанных крупной соломкой или кружками в 1 сантиметр
  • 100 граммов муки
  • 5 столовых ложек оливкового масла и ещё масло для жарки (не забывайте, что баклажаны в процессе жарки активно масло впитывают)
  • Два яичных белка
  • Мёд – в Испании особым почётом пользуется мёд апельсиновый, но можно брать любой, включая цветочный, любимый мёд Винни-Пуха, как известно
  • Соль
    Зелень петрушки – по желанию
  • 150 мл холодной воды (почти стандартный стакан) 2 яичных белка, мед ( в Испании подавали апельсиновый, можно любой текущий)

Готовим баклажаны с мёдом:

  1. Баклажаны солим и оставляем на полчаса, затем подсушиваем салфетками
  2. Муку, масло и воду смешиваем
  3. Взбиваем белки и добавляем их в тесто
  4. Наливаем в сковороду масло – не скупясь! – и разогреваем
  5. Баклажан обмакиваем в тесто и выкладываем аккуратно в горячее масло (не обожгитесь!)
  6. Жарим минуту на одной стороне, затем переворачиваем. Баклажан должен приобрести золотистый слой и дожариться до «хруста»
  7. Достаём из сковородки, немного подсушиваем на салфетке, кладём на тарелку и хорошенько – по вкусу – поливаем мёдом и посыпаем рубленой петрушкой, если хочется
  8. Следующие готовые полоски выкладываем сверху, слоями, повторяя процесс.

Баклажаны жареные

Блюдо грузинской кухни. Однако, далеко не такое сложное, как в тамошнее кухне встречаются. Баклажаны в этом рецепте готовятся довольно быстро, особого умения не требуется. Начнем, пожалуй?

Нам пригодятся:

  • 10 баклажанов средних, молодых
  • 800 граммов помидоров – тоже среднего размера
  • Лука обычный репчатый – головок пять не очень больших
  • Три столовых ложки риса
  • 100 граммов обычного сливочного масла
  • Чабер – пара веточке
  • Перец черный молотый и соль – по вкусу

А теперь приступаем к готовке:

  1. На каждом баклажане делаем разрез продольный на две трети длины, не очень глубокий
  2. Отвариваем рис до полуготовности в подсоленой водичке, добавляем в него черный перец и начиняем рисом баклажаны
  3. Укладываем баклажаны на сковороду разрезом вних, обжариваем (на масле, разумеется)
  4. Теперь укладываем их в кастрюлю, добавляем резаный лук, который можно тоже заранее немного обжарить, посыпаем чабером
  5. На баклажаны укладываем помидоры, резаные тонкими дольками, добавляем масло
  6. Накрываем кастрюлю крышкой и тушим минут 20-30 на среднем огне
  7. В середине тушения можно засыпать горсть мелко рубленых грецких орехов, если есть под рукой.

Печёные баклажаны

Баклажаны – овощ неприхотливый, с легко узнаваемым вкусом. Говорят, что на ночь их лучше не есть, потому что они тяжеловаты. Как бы то ни было, готовить баклажаны можно по-разному. Кстати, в Азербайджане их называют «синенькими» или демьянками. Вот один из рецептов, присланный нам юным азербайджанцем по имени Мурат, который в баклажанах души не чает:

Продукты:

  • Один килограмм баклажанов средних размеров
  • Головка чеснока
  • Столовая ложка растительного масла
  • Молотый черный перец, тмин, корица, соль, базилик, уксус – по желанию и вкусу

Готовим баклажаны по рецепту Мурата:

  1. Каждый баклажан нашпиговываем тремя зубчиками чеснока
  2. Укладывае на противень, не снимая шкурки и запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов
  3. Одновременно готовим соус из растительного масла, уксуса, тмина, базилика, корицы, черного перца.
  4. Поливаем баклажаны соусом и подаём на стол в горячем или холодном виде.

Паста баклажанная

Перед нами замечательное блюдо еврейской кухни. Кстати, кроме замечательного вкуса, блюдо ещё и диетическое, да и вообще, полезное. Только на ночь не надо есть, потому что баклажаны тяжеловаты. Зато придают энергию и после порции баклажанов разогнать толпу идиотов-провокаторов из какого-нибудь сообщества помощи нацисто-хамасовцам ничего не стоит!

Продукты:

  • Шесть крупных баклажанов
  • Три столовые ложки оливкового масла
  • Три зубчика чеснока
  • Полчашки лимонного сока (или поменьше)
  • Петрушка
  • Соль и черный перец по желанию

Готовим:

  1. Баклажаны моем и кладём на решётку духовки, нагретой до 200 градусов
  2. Регулярно их поворачиваем, чтобы испеклись равномерно, продолжая процесс, пока кожица не станет хрупкой
  3. Разрезаем, удаляем кожицу и разминаем мякоть вилкой¿
  4. Смешиваем с оливковым маслом, лимонным соком, давленым чесночком, солью и перцем
  5. Посыпаем рубленой петрушкой.
  6. В таком виде баклажаны часто подаются к мясным блюдам. Можно поедать и холодными.

Приятного аппетита!

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