Пять рецептов блюд из баклажанов, пять разных стран и пять разных способов приготовления
В этот раз предлагаем пять рецептов блюд с баклажанами. Один из рецептов прислан нашим читателем, за что мы ему благодарны. Приводим и его рецепт, и добавили рецептов из тех, что бережно храним в нашей коллекции. Переходим к делу:
Салат Неаполитанская песня
Готовят этот салат в Неаполе красавицы итальянки. Разумеется, салат готовят для ухажеров. Поэтому лука и чеснока в нём нет, чтоб целоваться не мешало ничего. Но салат годится и для любой иной ситуации, не беспокойтесь:
Для этого салата нам понадобятся:
- Два средних баклажана
- Сыр (лучше боккончини, но можно и любой камамбер, осетинский, овечий и другие мягкие и полумягкие сыры) – количество, по настроению
- Масло оливковое для жарки
- Помидоры черри
- Помидоры обычные мясистые
- Смесь традиционных итальянских сухих приправ
Готовим салат:
- Баклажаны режем соломкой и жарим в оливковом масле
- Помидоры крупные режем квадратиками, а помидоры черри оставляем целыми и невредимыми
- Посыпаем итальянскими приправками сухие (смесь)
- Заправляем зеленью и поливаем лимонным соком.
Рецепт баклажанов с мёдом
Этот рецепт известен в Испании издавна. Ещё сам майор Шарп в одном из романов Бернарда Корнуэлла нахваливает баклажаны с апельсиновым мёдом, и угощает ими самого герцога Веллингтонского. Итак, приступаем:
Состав:
- 300 граммов баклажанов, нарезанных крупной соломкой или кружками в 1 сантиметр
- 100 граммов муки
- 5 столовых ложек оливкового масла и ещё масло для жарки (не забывайте, что баклажаны в процессе жарки активно масло впитывают)
- Два яичных белка
- Мёд – в Испании особым почётом пользуется мёд апельсиновый, но можно брать любой, включая цветочный, любимый мёд Винни-Пуха, как известно
- Соль
Зелень петрушки – по желанию
- 150 мл холодной воды (почти стандартный стакан) 2 яичных белка, мед ( в Испании подавали апельсиновый, можно любой текущий)
Готовим баклажаны с мёдом:
- Баклажаны солим и оставляем на полчаса, затем подсушиваем салфетками
- Муку, масло и воду смешиваем
- Взбиваем белки и добавляем их в тесто
- Наливаем в сковороду масло – не скупясь! – и разогреваем
- Баклажан обмакиваем в тесто и выкладываем аккуратно в горячее масло (не обожгитесь!)
- Жарим минуту на одной стороне, затем переворачиваем. Баклажан должен приобрести золотистый слой и дожариться до «хруста»
- Достаём из сковородки, немного подсушиваем на салфетке, кладём на тарелку и хорошенько – по вкусу – поливаем мёдом и посыпаем рубленой петрушкой, если хочется
- Следующие готовые полоски выкладываем сверху, слоями, повторяя процесс.
Баклажаны жареные
Блюдо грузинской кухни. Однако, далеко не такое сложное, как в тамошнее кухне встречаются. Баклажаны в этом рецепте готовятся довольно быстро, особого умения не требуется. Начнем, пожалуй?
Нам пригодятся:
- 10 баклажанов средних, молодых
- 800 граммов помидоров – тоже среднего размера
- Лука обычный репчатый – головок пять не очень больших
- Три столовых ложки риса
- 100 граммов обычного сливочного масла
- Чабер – пара веточке
- Перец черный молотый и соль – по вкусу
А теперь приступаем к готовке:
- На каждом баклажане делаем разрез продольный на две трети длины, не очень глубокий
- Отвариваем рис до полуготовности в подсоленой водичке, добавляем в него черный перец и начиняем рисом баклажаны
- Укладываем баклажаны на сковороду разрезом вних, обжариваем (на масле, разумеется)
- Теперь укладываем их в кастрюлю, добавляем резаный лук, который можно тоже заранее немного обжарить, посыпаем чабером
- На баклажаны укладываем помидоры, резаные тонкими дольками, добавляем масло
- Накрываем кастрюлю крышкой и тушим минут 20-30 на среднем огне
- В середине тушения можно засыпать горсть мелко рубленых грецких орехов, если есть под рукой.
Печёные баклажаны
Баклажаны – овощ неприхотливый, с легко узнаваемым вкусом. Говорят, что на ночь их лучше не есть, потому что они тяжеловаты. Как бы то ни было, готовить баклажаны можно по-разному. Кстати, в Азербайджане их называют «синенькими» или демьянками. Вот один из рецептов, присланный нам юным азербайджанцем по имени Мурат, который в баклажанах души не чает:
Продукты:
- Один килограмм баклажанов средних размеров
- Головка чеснока
- Столовая ложка растительного масла
- Молотый черный перец, тмин, корица, соль, базилик, уксус – по желанию и вкусу
Готовим баклажаны по рецепту Мурата:
- Каждый баклажан нашпиговываем тремя зубчиками чеснока
- Укладывае на противень, не снимая шкурки и запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов
- Одновременно готовим соус из растительного масла, уксуса, тмина, базилика, корицы, черного перца.
- Поливаем баклажаны соусом и подаём на стол в горячем или холодном виде.
Паста баклажанная
Перед нами замечательное блюдо еврейской кухни. Кстати, кроме замечательного вкуса, блюдо ещё и диетическое, да и вообще, полезное. Только на ночь не надо есть, потому что баклажаны тяжеловаты. Зато придают энергию и после порции баклажанов разогнать толпу идиотов-провокаторов из какого-нибудь сообщества помощи нацисто-хамасовцам ничего не стоит!
Продукты:
- Шесть крупных баклажанов
- Три столовые ложки оливкового масла
- Три зубчика чеснока
- Полчашки лимонного сока (или поменьше)
- Петрушка
- Соль и черный перец по желанию
Готовим:
- Баклажаны моем и кладём на решётку духовки, нагретой до 200 градусов
- Регулярно их поворачиваем, чтобы испеклись равномерно, продолжая процесс, пока кожица не станет хрупкой
- Разрезаем, удаляем кожицу и разминаем мякоть вилкой¿
- Смешиваем с оливковым маслом, лимонным соком, давленым чесночком, солью и перцем
- Посыпаем рубленой петрушкой.
- В таком виде баклажаны часто подаются к мясным блюдам. Можно поедать и холодными.
Приятного аппетита!