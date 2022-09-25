“Мы канадцы, мы будем рядом друг с другом”: армия спешит на помощь пострадавшим от урагана Фиона

А Франсуа Лего даже отвлекся от политической агитации, переживая о жителях востока Квебека.

Фиона, ныне “посттропический шторм”, продолжает приносить мощные и разрушительные ветры в приморские районы. 400 тысяч канадцев остались без электричества.

Шторм обрушился на востоке Новой Шотландии вскоре после 4 часов утра в субботу между Кансо и Гайсборо.

Канадский центр ураганов в Дартмуте, Новая Шотландия, заявил, что Фиона установила неофициальный рекорд самого низкого атмосферного давления для тропического шторма, обрушившегося на сушу в Канаде. Зарегистрированное давление на острове Харт составило 931,6 милибар.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что федеральное правительство направляет канадские вооруженные силы для оказания помощи в восстановлении после запроса из Новой Шотландии.

Федеральное правительство также призвало отправлять любые пожертвования Канадскому Красному Кресту со стороны частных лиц и корпораций в течение следующего месяца.

“Мы думаем в первую очередь о людях, которые пережили ужасные последние 12 часов, — сказал Трюдо. – Как канадцы, мы всегда так делаем в трудные времена, мы будем рядом друг с другом”.

Премьер-министр также объявил, что отменил свой запланированный визит в Японию на государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, чтобы вместо этого сосредоточиться на поддержке канадцев, пострадавших от урагана.

Что же касается Квебека, муниципальные дороги на островах Магдалины закрыты, а жителям приказано оставаться в заданиях.

“Высокие волны в сочетании с приливом могут нанести ущерб побережью. В уязвимых районах возможна береговая эрозия. Держитесь подальше от затронутых береговых линий”, — говорится в уведомлении министерства окружабщией среды.

Ричард Леблан, заместитель мэра островов Магдалины, подтвердил в субботу утром, что по меньшей мере 22 человека были эвакуированы.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил в субботу, что правительство предоставит финансовую компенсацию островитянам, которые понесли имущественный ущерб, не покрываемый страховкой.

“Мы видим крупные повреждения, повреждены дома, перебои с электричеством и затоплены дороги, – сказал Лего. – Но пока нет серьезных травм и человеческих жертв. Это все, что имеет значение”.

В то же время в Ньюфаундленде одна женщина считается пропавшей без вести.