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Экономика Недвижимость Друг у друга на голове: 800 тысяч домов в Канаде “перегружены” жильцами

Друг у друга на голове: 800 тысяч домов в Канаде “перегружены” жильцами

Olga Fedak Сен 24, 2022 Недвижимость, Новости Канады, Общество Оставить комментарий 35 Просмотров

Не хотите снять новое жилье?

Согласно последним данным переписи, опубликованным Статистическим управлением Канады на этой неделе, 805 650 домов в стране считаются “не подходящими” для количества проживающих в них людей .

Федеральное агентство данных считает дома “неподходящими”, если одну спальню занимают трое и более человек.

Было обнаружено, что в 2021 году в более чем 630 800 домах не хватало одной спальни в зависимости от количества жильцов, в то время как около 129 200 домов не имели двух спален, а 45 500 — трех и более спален.

StatCan также подсчитал, что в 2021 году почти 1,5 миллиона канадских домохозяйств жили в «основной потребности в жилье», которую он определил как проживание в «неподходящем, неадекватном или недоступном» жилье и неспособность позволить себе альтернативное жилье в том же сообществе.

Однако уровень основных потребностей в жилье снизился с 12,7% в 2016 году до 10,1% в 2021 году, что в значительной степени было вызвано ростом доходов домохозяйств и повышением доступности жилья.

Нужно больше строить

По словам Муртазы Хайдера, профессора науки о данных и управления недвижимостью в Университете Торонто, в основе скученности лежит рост населения, недоступность жилья и нехватка предложения.

“Наше население постоянно увеличивалось в течение последних четырех или пяти десятилетий, но наши темпы строительства, количество нового жилья, построенного на миллион человек, значительно снизились, почти вдвое в начале 90-х, — сказал он. – Строительство специализированного арендного жилья почти сошло на нет к середине 1990-х годов. Сейчас наблюдается небольшое возрождение, но нигде оно не строиься с такой скоростью, как раньше”.

Согласно июньскому отчету Канадской ипотечной и жилищной корпорации, чтобы удовлетворить потребности страны в жилье, нужно на 3,5 миллиона домов больше, чем планируется построить к 2030 году.

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