Друг у друга на голове: 800 тысяч домов в Канаде “перегружены” жильцами

Не хотите снять новое жилье?

Согласно последним данным переписи, опубликованным Статистическим управлением Канады на этой неделе, 805 650 домов в стране считаются “не подходящими” для количества проживающих в них людей .

Федеральное агентство данных считает дома “неподходящими”, если одну спальню занимают трое и более человек.

Было обнаружено, что в 2021 году в более чем 630 800 домах не хватало одной спальни в зависимости от количества жильцов, в то время как около 129 200 домов не имели двух спален, а 45 500 — трех и более спален.

StatCan также подсчитал, что в 2021 году почти 1,5 миллиона канадских домохозяйств жили в «основной потребности в жилье», которую он определил как проживание в «неподходящем, неадекватном или недоступном» жилье и неспособность позволить себе альтернативное жилье в том же сообществе.

Однако уровень основных потребностей в жилье снизился с 12,7% в 2016 году до 10,1% в 2021 году, что в значительной степени было вызвано ростом доходов домохозяйств и повышением доступности жилья.

Нужно больше строить

По словам Муртазы Хайдера, профессора науки о данных и управления недвижимостью в Университете Торонто, в основе скученности лежит рост населения, недоступность жилья и нехватка предложения.

“Наше население постоянно увеличивалось в течение последних четырех или пяти десятилетий, но наши темпы строительства, количество нового жилья, построенного на миллион человек, значительно снизились, почти вдвое в начале 90-х, — сказал он. – Строительство специализированного арендного жилья почти сошло на нет к середине 1990-х годов. Сейчас наблюдается небольшое возрождение, но нигде оно не строиься с такой скоростью, как раньше”.

Согласно июньскому отчету Канадской ипотечной и жилищной корпорации, чтобы удовлетворить потребности страны в жилье, нужно на 3,5 миллиона домов больше, чем планируется построить к 2030 году.