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Новости В Мире Почему озера уже не такие голубые?

Почему озера уже не такие голубые?

Olga Fedak Сен 24, 2022 В Мире, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады, Общество, Природа, погода, экология Оставить комментарий 55 Просмотров

Также в озёрах можно подцепить опасного паразита.

Новое исследование показывает, что изменение климата приводит к тому, что озера становятся менее голубыми. Многие из них рискуют навсегда стать зелено-коричневыми.

Исследование, проведенное Американским геофизическим союзом, представляет собой первую “глобальную инвентаризацию цвета озер” и учитывает изменения цвета воды для определения ее качества.

Сравнивая 85 360 озер и водохранилищ по всему миру с 2013 по 2020 год, исследователи использовали 5,14 миллиона спутниковых снимков.

И хотя пока не были заявлены конкретные сроки, исследователи заявили, что каждое десятое озеро может изменить свой цвет “в будущем”.

Голубые озера обычно встречаются в более прохладных регионах Земли и встречаются не очень часто. Они составляют всего 31% озер мира. По сравнению с озерами с более зеленой или коричневой водой, они обычно глубже и зимой чаще покрываются льдом.

Исследование, опубликованное в четверг в журнале Geophysical Research Letters, показало, что повышение температуры, ведущее к уменьшению площади льда, является основной причиной изменения цвета голубых озер.

Как правило, изменение цвета озера связано с водорослями и другими отложениями. В то же время новое исследование предполагает, что различная степень потепления также может повлиять на цвет воды из-за изменения климата.

Озера, которые, вероятно, будут затронуты, находятся на северо-востоке Канады, Новой Зеландии, в Скалистых горах и на севере Европы, говорится в исследовании.

Изменение цвета озер уже началось. Кэтрин О’Рейли, соавтор исследования, указала на Великие озера Северной Америки, в которых “увеличилось цветение водорослей”, а также они “одни из самых быстро нагревающихся озер”.

Аналогичная тенденция наблюдается в арктических регионах, где появляются озера с “усиливающейся зеленью”.

Изменение цвета озер может иметь разрушительные последствия для тех, кто использует озера в качестве источника питьевой воды, средств к существованию или рыболовства.

Это также может означать, что озера больше не будут использоваться в рекреационных целях.

“Никто не хочет купаться в зеленом озере, — говорит О’Рейли. – Итак, с эстетической точки зрения, некоторые из озер, которые мы могли бы всегда считать убежищем или духовными местами, могут исчезнуть”.

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