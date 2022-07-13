Пляж смерти: американец подцепил опаснейшего паразита, купаясь в озере

А под Монреалем во дворе собственного дома погиб ребенок, раненный металлическим предметом неизвестного происхождения.

Пляж в государственном парке “Озеро Трех Огней” в Айове закрыт для купания после того, как у посетителя, который недавно там искупался, была подтверждена редкая опасная для жизни инфекция мозга.

Naegleria fowleri — это микроскопическая одноклеточная свободноживущая амеба, которая может вызывать редкую опасную для жизни инфекцию головного мозга, называемую первичным амебным менингоэнцефалитом (ПАМ).

Это заболевание чрезвычайно редкое: с 1962 года в Соединенных Штатах было выявлено всего 154 известных случая. Однако из всех заболевших выжило всего пять человек.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ниглерия Фоулера обычно встречается в почве и в пресной теплой воде (25-30 градусов) – в озерах, реках и горячих источниках. Ее также можно найти в плохо обслуживаемых или нехлорированных бассейнах.

Инфицирование возможно, если вода, заражённая амебой, попадет в организм человека через нос, а затем поднимается к мозгу. Там она разрушает мозговую ткань. Болезнь не передается от человека к человеку. Считается, что проглатывание заражённой воды не опасно.

Симптомами болезни считаются сильные головные боли, лихорадка, тошнота и рвота. Затем начинаются затем судороги, галлюцинации и кома.

Начальные симптомы появляются примерно на пятый день после заражения. Заболевание быстро прогрессирует и обычно приводит к смерти в период от 1 до 18 дней после появления симптомов.

В 2019, 2020 и 2021 годах в Техасе от этого заболевания погибло трое детей 6-10 лет, заразившись в фонтанах на детских площадках.

Зажим для носа считается эффективным способом профилактики заражения ниглерией Фоулера.