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Общество Дети, семья Необъяснимая трагическая гибель ребёнка в собственном дворе
massueville
Полиция во дворе дома, где случилось несчастье. Фото Максима Делана, агентство QMI.

Необъяснимая трагическая гибель ребёнка в собственном дворе

Megan Jorgensen Июл 12, 2022 Дети, семья, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Происшествия Оставить комментарий 123 Просмотров

Трагедия в Монтережи – гибель ребёнка по непонятной причине. Полиция пытается найти причину несчастного случая

Кусок металла, скорее всего, деталь от неизвестного пока механизма, попал в голову играющего в собственном дворе мальчика. Спасти его не удалось.

Утром вторника, 12 июля, в муниципалитете Массувиль (Massueville), в пригороде Sorel-Tracy, неподалёку от Монреаля, скончался ребёнок семилетнего возраста.

Гибель малыша пока совершенно необъяснима. В понедельник после обеда двое детей играли во дворе односемейного дома, когда вдруг один из них вбежал в дом и сказал, что его товарищ упал на землю и не двигается.

Взрослые бросились на помощь ребёнку и нашли того, лежащим на земле. Мальчик был без сознания. Когда его осмотрели, то увидели глубокую рану в голове, нанесённую какой-то непонятной металлической деталью, которая, очевидно, попала в голову, пробив череп. Деталь летела с большой скоростью. Ранение, нанесённое этим куском металла, оказалось смертельным.

Хотя мальчик был тут же доставлен в местную больницу, где началась борьба за его жизнь и врачи пытались спасти ребёнка в течение всей ночи (ему были сделаны две операции, был вызван хирург из Монреаля), все усилия оказались тщетными. Утром вторника ребёнок скончался.

Предварительное расследование не позволило понять, как именно и откуда прилетел кусок металла. Уже ясно, что эта деталь не является частью автомобиля, не является частью  моторной лодки, стоящей во дворе, частью садовых машин, по меньшей мере тех, что находятся в доме или во владении соседей. Она не является частью домашних аппаратов (пылесосов, кухонных комбайнов и прочих), но частью какого механизма она является и каким образом прилетела во двор, совершенно непонятно.

Одной из версий (ничем не подтверждённой пока) является та, что она выпала из пролетавшего летательного аппарата, но здесь необходимо мнение эксперта-авиатора. С другой стороны, в таком случае скорость должна была быть такой, что деталь прошла бы насквозь сквозь тело мальчугана. Если же кто-то бросил предмет с большой силой в играющих мальчиков, то кто и зачем, тоже неясно – речь о тихом жилом районе, где чужие ходят редко и где никогда ничего не случается. Уже исключён вариант того, что несчастный случай произошёл из-за того, что друг погибшего каким-то образом ударил мальчика – деталь пробила голову с гораздо большей силой, чем может применить маленький мальчик.

Расследование продолжается, полиция считает, что причину гибели мальчика удастся установить, но сомнения остаются.

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