Что открыто и закрыто в Монреале в День Канады

Вот список того, что открыто и что закрыто в Монреале 1 июля.
Открыто:
Общественные рынки, такие как Atwater, Jean-Talon и Maisonneuve;
Магазины SAQ, которые не расположены в торговых центрах;
Магазины Espace Pour la Vie – Биодом, Ботанический сад, Биосфера, инсектарий и планетарий Рио-Тинто-Алькан.;
Экоцентры работают с 8 утра до 18 вечера;
Заправочные станции;
Несколько небольших магазинов и аптек;
Плавательные бассейны, спортивные центры и площадки для проведения досуга в Монреале будут работать по специальному расписанию.
Магазины повседневного спроса и небольшие продуктовые лавки;
Большинство ресторанов и баров;
Службы по сбору мусора;
Закрыто:
Банки;
Почтовые отделения Канады;
Здания судов;
Муниципальные пункты обслуживания (например, монреальские бюро пропусков, пункты выдачи разрешений);
Федеральные пункты обслуживания (например, паспортные столы);
Муниципальный суд на Госфорд-стрит;
Библиотеки;
Музеи;
Продуктовые магазины;
Торговые центры и большинство крупных супермаркетов.
Автобусы и метро Монреальского общества транспорта (STM) будут курсировать по особому расписанию в праздничные дни.
Автобусы транспортной сети Лонгей (RTL) будут курсировать по воскресеньям.
Автобусы Общества транспорта Лаваля (STL) будут курсировать по воскресеньям.
Пригородные поезда Exo на линии Водрей-Дорион будут курсировать по воскресеньям, а на линии Сен-Жером – по выходным.
Не будут курсировать автобусы на линиях Мон-Сент-Илер, Кандиак и Маскуш.
Автобусные маршруты Exo будут работать по субботнему расписанию.
Всем, кому требуется адаптированный транспорт, необходимо будет заказать все поездки с 6:30 до 13:00.
Обычные ограничения на парковку и счетчики остаются в силе.
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