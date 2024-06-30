Что открыто и закрыто в Монреале в День Канады

Понедельник – День Канады, и многие предприятия будут в этот день закрыты.

Вот список того, что открыто и что закрыто в Монреале 1 июля.

Открыто:

Общественные рынки, такие как Atwater, Jean-Talon и Maisonneuve;

Магазины SAQ, которые не расположены в торговых центрах;

Магазины Espace Pour la Vie – Биодом, Ботанический сад, Биосфера, инсектарий и планетарий Рио-Тинто-Алькан.;

Экоцентры работают с 8 утра до 18 вечера;

Заправочные станции;

Несколько небольших магазинов и аптек;

Плавательные бассейны, спортивные центры и площадки для проведения досуга в Монреале будут работать по специальному расписанию.

Магазины повседневного спроса и небольшие продуктовые лавки;

Большинство ресторанов и баров;

Службы по сбору мусора;

Закрыто:

Банки;

Почтовые отделения Канады;

Здания судов;

Муниципальные пункты обслуживания (например, монреальские бюро пропусков, пункты выдачи разрешений);

Федеральные пункты обслуживания (например, паспортные столы);

Муниципальный суд на Госфорд-стрит;

Библиотеки;

Музеи;

Продуктовые магазины;

Торговые центры и большинство крупных супермаркетов.

Автобусы и метро Монреальского общества транспорта (STM) будут курсировать по особому расписанию в праздничные дни.

Автобусы транспортной сети Лонгей (RTL) будут курсировать по воскресеньям.

Автобусы Общества транспорта Лаваля (STL) будут курсировать по воскресеньям.

Пригородные поезда Exo на линии Водрей-Дорион будут курсировать по воскресеньям, а на линии Сен-Жером – по выходным.

Не будут курсировать автобусы на линиях Мон-Сент-Илер, Кандиак и Маскуш.

Автобусные маршруты Exo будут работать по субботнему расписанию.

Всем, кому требуется адаптированный транспорт, необходимо будет заказать все поездки с 6:30 до 13:00.

Обычные ограничения на парковку и счетчики остаются в силе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.