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Монреальский аэропорт в эти дни. Фото Радио Канада.

Ситуация в монреальском аэропорту остаётся сложной, хотя “улучшается”

Megan Jorgensen Июл 12, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 53 Просмотров

Ситуация в монреальском аэропорту остаётся крайне сложной, хотя, якобы, улучшается (по заверениям администрации)

Пока радужные надежды на кардинальное улучшение ситуации в международном аэропорту Монреаля не исполняются.

Администрация монреальского аэропорта заявила, что ситуация с отменами рейсов, их задержками, неотправкой багажа и ожиданием его получения по прилёту, несколько улучшилась, хотя о кардинальном улучшении обстановки пока и речи нет.

Например, в воскресенье, 10 июля, был неожиданно отменён лишь один рейс, и лишь один прибывающий рейс опоздал на целые сутки. По заверениям руководства аэропорта, в обоих случаях пострадавшие пассажирым получат компенсацию в две тысячи долларов.

К сожалению, какое-то количество мест багажа (точное число или даже приблизительное не сообщается), было доставлено с задержкой, которая в отдельных случаях достигла трёх суток.

Хуже всего то, что в воскресенье пассажирам пришлось стоять в очереди на проверку безопасности в течение трёх часов! Вряд ли можно с радостью заявлять, что ситуация улучшается, раз людям приходится выстаивать такие очереди и так долго ждать прибывающие чемоданы.

Многие обозреватели считают, что федеральное правительство пустило дела в аэропортах на самотёк и самоустранилось от решения проблем.

Во всём мире ситуация такая же сложная. В воскресенье по всему миру десять тысяч рейсов вылетели с существенными задержками (свыше трёх часов), а 1700 рейсов были отменены. Количество потерянных в этот день чемоданов и баулов не поддаётся учёту.

 

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