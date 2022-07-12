Рынок недвижимости стабилизируется в большом регионе Монреаля

Эйфория на рынке жилой недвижимости в районе Гранд-Монреаля, вероятно, достигла « своего пика», и данные за июнь указывают на стабилизацию рынка.

Согласно данным, обнародованным в среду профессиональной ассоциацией брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), количество сделок с жильем в июне сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом и составило 4078.

Кстати, эта цифра ниже среднего показателя в 4333 транзакции, зарегистрированных с 2017 года.

Средние цены на дома на одну семью также снизились в июне. Они достигли 570 000 $. Это на 12% больше, чем в июне 2021 года, но на 6000 долларов меньше, чем в мае 2022 года.

« Несмотря на то, что рыночные условия остаются очень жесткими в интересах продавцов, в ближайшие месяцы мы, наконец, увидим тенденциозное снижение уровня перекупленности и замедление устойчивого роста цен по сравнению с 2021 годом».

В целом, с мая прошлого года наблюдается стабилизация цен, что свидетельствует о достижении пика рынка в Монреале, особенно в условиях, когда квалификация домохозяйств для получения ипотечного кредита становится все более сложной, добавляет Брант.

Количество объектов недвижимости, выставленных на продажу, растет в регионе Монреаль уже шестой месяц подряд. Надписи составила 12 370, увеличение на 15% по сравнению с июнем 2021 года.

Именно на острове Монреаль зарегистрировано самое значительное снижение количества сделок – снижение на 20 %. Каждый сектор южного берега и Лаваля сократился на 4 %.

Количество сделок сократилось на 7% на северном берегу, также в июне, в то время как в Сен-Жан-сюр-Ришелье оно упало на 13%. Сектор Водрей-Суланж оставался стабильным.

В разбивке по типам жилья plex зафиксировали наибольшее сокращение количества сделок – до 25 %. Снижение составило 9 % для одной семьи и 10 % для кондоминиумов.

Средняя цена на рынке plex выросла на 9 % в годовом исчислении до 770 000 долларов. Тем временем рост цен на кондоминиумы составил 12 %.

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