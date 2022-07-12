Президента Шри Ланки выгнали из аэропорта пинками

Президент Шри Ланки пытался вылететь из страны, но пассажиры, пограничные и таможенные службы не дали ему сесть в самолёт. Его чуть не избили. Пришлось бежать

Инцидент с президентом Шри-Ланки – ему пришлось бежать из столичного аэропорта под угрозой избиения.

Действующий президент Шри Ланки, господин Готобайя Раджапакса (Gotabaya Rajapaksa – он пока ещё официально остаётся президентом) с супругой не смогли вылететь в Дубаи, хотя пытались подняться на борт самолёта. Было отказано в полёте и брату президента, который официально пока ещё занимает пост министра финансов Шри Ланки.

В воскресенье президент заверил общественность, что подаст в отставку в среду и тем самым обеспечит мирную передачу власти. Это решение он принял в результате массовых протестов. Демонстранты захватили президентскую резиденцию и буквально разграбили её. По их словам, президент и его жена бежали из неё так быстро, что оставили после себя и деньги, и украшения.

Затем руководитель Шри Ланки попытался её покинуть, но служащие аэропорта отказались проштамповать его паспорт и выпустить из страны. Затем пассажиры, увидевшие происходящее, присоединились к работникам аэропортовских служб и заявили, что не дадут Раджапаксе вылететь. Тому не оставалось нечего делать, как бежать из аэропорта, прежде, чем его начали бы бить, потому что люди уже стали толкать его, угрожать и пытаться схватить.

Стало известно, что президент пытается добраться до военно-морской базы, где хочет покинуть территорию страны на военном катере. Но удастся ли ему это сделать – большой вопрос.

Кризис в Шри Ланке начался из-за резкого падения уровня жизни и огромной задолженности страны перед Китаем, который уже приобрёл целый ряд важных структур. Правительство общественность обвиняет во всеобщей коррупции, продажности и некомпетентности. Каковы будут последствия нынешних событий, пока неизвестно.