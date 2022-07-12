Министр международных отношений Квебека уходит в отставку

Ее место займет очередной министр-многостаночник.
Офис премьер-министра Квебека Франсуа Лего заявил, что министр международных отношений и франкофонии Надин Жиро оставляет свой пост. Причиной отставки стали проблемы со здоровьем и “рекомендации ее врача”.
Пока кресло министра будет пустовать, министр по муниципальным делам и жилищному строительству Андре Лафорест возьмет на себя архивы департамента.
Немного позднее Жиро добавила, что не будет баллотироваться на выборах этой осенью также по состоянию здоровья.
В правительственном сообщении говорится, что “округ Бертрана остается открытым и полностью функционирует для обслуживания населения”.
Надин Жиро проработала в Национальном собрании с 2018 года. Франсуа Лего назвал ее “страстной женщиной, готовой на все ради Квебека.
“Экономический сдвиг, который она провела в международных делегациях Квебека, является хорошим примером. Продвигая экономику Квебека, она оставила свой след на долгие годы. Я очень горжусь тем, что могу рассчитывать на нее в своей команде”, – добавил премьер.
Но главным ее достижением считаются серьезные экономические изменения в представительствах Квебека за границей.
За время своего мандата Жиро брала несколько больничных.
В конце октября 2021 года она временно складывала свои обязанности из-за операции. Она вернулась к работе в начале января.
В сентябре 2021 года ей снова пришлось приостановить свою деятельность на несколько недель из-за травмы спины.
Двумя годами ранее она была вынуждена взять отпуск после того, как у нее диагностировали рак легких.