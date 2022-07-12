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Новости Новости Квебека и Монреаля Министр международных отношений Квебека уходит в отставку

Министр международных отношений Квебека уходит в отставку

Olga Fedak Июл 12, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Политика Оставить комментарий 49 Просмотров

Ее место займет очередной министр-многостаночник.

Офис премьер-министра Квебека Франсуа Лего заявил, что министр международных отношений и франкофонии Надин Жиро оставляет свой пост. Причиной отставки стали проблемы со здоровьем и “рекомендации ее врача”.

Пока кресло министра будет пустовать, министр по муниципальным делам и жилищному строительству Андре Лафорест возьмет на себя архивы департамента.

Немного позднее Жиро добавила, что не будет баллотироваться на выборах этой осенью также по состоянию здоровья.

В правительственном сообщении говорится, что “округ Бертрана остается открытым и полностью функционирует для обслуживания населения”.

Надин Жиро проработала в Национальном собрании с 2018 года. Франсуа Лего назвал ее “страстной женщиной, готовой на все ради Квебека.

“Экономический сдвиг, который она провела в международных делегациях Квебека, является хорошим примером. Продвигая экономику Квебека, она оставила свой след на долгие годы. Я очень горжусь тем, что могу рассчитывать на нее в своей команде”, – добавил премьер.

Но главным ее достижением считаются серьезные экономические изменения в представительствах Квебека за границей.

За время своего мандата Жиро брала несколько больничных.

В конце октября 2021 года она временно складывала свои обязанности из-за операции. Она вернулась к работе в начале января.

В сентябре 2021 года ей снова пришлось приостановить свою деятельность на несколько недель из-за травмы спины.

Двумя годами ранее она была вынуждена взять отпуск после того, как у нее диагностировали рак легких.

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