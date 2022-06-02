Работа для министра: Жолин-Барретт получил ещё одну должность

Нехватка рабочей силы в Квебеке настольного критическая, что чиновники должны занимать по нескольку должностей.

“Министр, ответственный за французский язык” Симон Жолин-Барретт получил новый, более короткий титул: министр французского языка. И да, это разные должности, и это разные обязанности.

Поэтому помимо работы

министра юстиции,

министра, ответственного за секуляризм и парламентскую реформу,

министра, ответственного за доступ к информации и защиту личной информации,

министра, ответственного за регион Монтережи,

главы провинциального парламента

35-летний политик возглавит совершенно новое министерство французского языка и займется созданием ещё одной команды.

Основная задача министерства – “защищать статус французского языка в Квебеке”. Команда будет “обеспечивать применение” совершенно нового и спорного законопроекта 96.

После приведения к присяге Жолин-Барретт акцентировал внимание, что “цель новых языковых мер состоит в том, чтобы 90% вновь прибывших предпочли французский язык английскому как можно скорее”.

Правительство также создаст новую должность уполномоченного по французскому языку для приема жалоб и упразднит существующий Высший совет по французскому языку (CSLF). В то же время Управление французского языка (OQLF) – подразделение Квебека по обеспечению соблюдения языковых норм – также получит дополнительно 100 сотрудников.