Победитель Lotto Max рискует потерять приз в миллион долларов

Срочно проверить старые штаны и куртки!

У победителей лотереи Lotto Max есть целый год, чтобы забрать свой выигрыш. Однако миллион долларов Maxmillions рискует “сгореть” через две недели, если не объявится обладатель счастливого билета.

Розыгрыш проходил 15 июня 2021 года. Выигрышный билет был куплен в Торонто. Счастливые номера оказались 01 – 18 – 22 – 31 – 32 – 40 – 43.

Организаторы лотереи сообщают, что “редко бывает, что приз в размере 1 миллиона долларов не востребован, обычно невостребованными остаются меньшие суммы приза”.

Чаще всего выигрыши не находят своих хозяев по причине того, что те потеряли свой билет или просто забыли про него.

“Многие билеты забываются в кухонных ящиках, а ещё чаще в карманах пиджаков, особенно при смене сезонов. Например, вы покупаете билет в особенно холодный весенний день и кладете его в карман куртки, но потом погода становится теплой, и куртка уходит в шкаф, а билет забывается”, – говорят в руководстве лотереи.

Если владелец билета на 1 миллион долларов не появится до истечения двухнедельного срока, невостребованные деньги будут “возвращены игрокам” через будущие бонусные игры или рекламные акции.