ФРГ усилит сотрудничество по энергетике с Канадой

Переговоры о том, чтобы интенсифицировать сотрудничество в энергетической сфере, проводит Федеративная Республика Германия с Канадой, Катаром, Норвегией и Соединенными Штатами, 1 июня сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Переговоры о том, чтобы интенсифицировать сотрудничество в энергетической сфере, проводит Федеративная Республика Германия с Канадой, Катаром, Норвегией и Соединенными Штатами, 1 июня сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он уточнил, что Германия в ближайшее время планирует получить в пользование первые мобильные терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).

«Плавучие СПГ-терминалы будут в скором времени доступны. Нужная инфраструктура будет готова через несколько месяцев, а не через несколько лет или десятилетий», — заверил канцлер.

«Нужная инфраструктура будет готова через несколько месяцев, а не через несколько лет или десятилетий», — сказал Шольц. Германии необходимо диверсифицировать газовые поставки, добавил он.

Напомним, что министры, отвечающие за энергетику в Великобритании, США, Канаде, Франции, ФРГ, Италии и Японии при участии еврокомиссара по энергетике и климату на заседании в Риме 9-10 апреля решили, что энергетика не должна использоваться как угроза безопасности или средство политического давления.

В их официальном заявлении говорится, что «в контексте кризиса между Россией и Украиной главы делегаций повторили, что энергетика не должна использоваться, как средство политического принуждения или угроза безопасности, а также что энергетические споры должны разрешаться посредством диалога, основанного на взаимности, прозрачности и продолжающегося сотрудничества».