Секс-скандалы в высшем руководстве армии Канады не утихают

Несколько высших офицеров канадской армии были обвинены в сексуальных домогательствах, а бывший главнокомандующий признал себя виновным в этом году по уголовным обвинениям, связанным с совершением сексуальных домогательств во время руководства вооруженными силами страны

Несколько высших офицеров канадской армии были обвинены в сексуальных домогательствах, а бывший главнокомандующий признал себя виновным в этом году по уголовным обвинениям, связанным с совершением сексуальных домогательств во время руководства вооруженными силами страны. Об этом пишет 31 мая газета The New York Times.

Согласно правительственным данным, около четверти женщин, проходящих службу в канадских вооруженных силах, заявляют, что подвергались сексуальному насилию за время своей военной карьеры. А правительство выделило почти $800 млн на урегулирование коллективных исков нынешних и бывших военнослужащих, связанных с сексуальными домогательствами.

Каскад скандалов о сексуальном насилии пошатнул доверие к военным в Канаде, где в понедельник был опубликован независимый обзор бывшего судьи Верховного суда, направленный на решение этой распространенной и системной проблемы, которая сохраняется, несмотря на прошлые обещания реформ, пишет NYT.

Это уже четвертый доклад, посвященный сексуальному насилию в канадских вооруженных силах, в котором приводятся свидетельства жертв. В докладе говорится, что насилие распространяется на все уровни вооруженных сил и что жертв часто наказывают за сообщения об этом.

Масштабы проблемы были впервые изложены в жестком отчете за 2015 год, в котором констатировалось, что в канадской военной среде существует «укоренившаяся сексуализированная культура» враждебного отношения к женщинам в целом, лесбиянкам, геям, трансгендерам, бисексуалам и гомосексуалистам.

Помимо широко распространенного характера, возможно, самым поразительным аспектом сексуального насилия в канадских вооруженных силах является то, как оно достигает самых высоких уровней, отмечает NYT.

Семь лет назад Джонатан Вэнс, вскоре после вступления в должность высшего командующего вооруженными силами, обнародовал масштабную программу по борьбе с хроническим сексуальным насилием и домогательствами и пообещал решить проблему, которую он назвал «угрозой для военной структуры».

Но вскоре после ухода на пенсию он сам оказался втянут в такой скандал. Келли Бреннан, бывший армейский майор, заявила в интервью канадской телекомпании Global News, что у нее были сексуальные отношения с Вэнсом в течение нескольких лет, в том числе, когда она служила под его командованием.

Позже Бреннан дала показания парламентскому комитету о том, что Вэнс является отцом двух ее детей. В апреле Вэнс, признал себя виновным в препятствовании правосудию после того, как его обвинили в попытке убедить Бреннан солгать следователям. На этом все не закончилось, отмечает издание.

Вскоре после того, как он сменил мистера Вэнса на посту высшего военного руководителя в прошлом году, адмирал Артур Макдональд был отстранен от должности месяц спустя. Военная полиция начала расследование, не раскрыв его результатов, но повторного назначения он не получил и вынужден был уйти в отставку.

Нескольким другим старшим офицерам уже предъявлены обвинения или они находятся под следствием, сообщает газета. В их числе вице-адмирал Хейдн Эдмундсон, который, в качестве главы управления кадров, был в числе тех, кто отвечал за искоренение сексуальных домогательств в армии. В декабре прошлого года ему было предъявлено обвинение в сексуальном насилии и совершении непристойных действий. В настоящее время ведется подготовка к рассмотрению его дела в гражданском уголовном суде.