Согласно новому исследованию Национального банка, опубликованному в среду, показатель наличия недвижимости на продажу в Канаде никогда не ухудшался так сильно за последние 27 лет в первом квартале 2022 года, что стало пятым ежеквартальным ухудшением подряд

Согласно новому исследованию Национального банка, опубликованному в среду, показатель наличия недвижимости на продажу в Канаде никогда не ухудшался так сильно за последние 27 лет в первом квартале 2022 года, что стало пятым ежеквартальным ухудшением подряд.

Снижение доступности жилья на про дажучастично объясняется увеличением выплат по ипотечным кредитам в на 4,9% в процентах от дохода после роста на 2,2% в четвертом квартале 2021 года.

Помимо резкого роста цен на жилье, исследование указывает на повышение пятилетней фиксированной процентной ставки по ипотечным кредитам на 46 базисных пунктов в первом квартале, что является самым высоким квартальным изменением с 2013 года.

Согласно отчету Национального банка, цены на жилье выросли на 5,1% за первые три месяца года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, в то время как средний доход домохозяйств вырос всего на 0,8%.

Таким образом, пара новых покупателей должна потратить более половины своего дохода на погашение своей ипотеки, в случае покупки места жительства, представляющего их местный рынок.

В качестве примера можно привести то, что в районе Монреаля при покупке жилья стоимостью более 550 000 долларов пара должна сэкономить 10% своего дохода в течение 51 месяца при минимальном взносе и 32 месяца при покупке квартиры.

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