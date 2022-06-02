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Новости Трюдо подвергся критике за планы ввести национальный мораторий на оружие

Трюдо подвергся критике за планы ввести национальный мораторий на оружие

Виктория Христова Июн 2, 2022 Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи Трюдо подвергся критике за планы ввести национальный мораторий на оружие отключены 13 Просмотров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подвергся жесткой общественной критике за призывы ввести национальный мораторий на владение огнестрельным оружием после стрельбы в американском штате Техас

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подвергся жесткой общественной критике за призывы ввести национальный мораторий на владение огнестрельным оружием после стрельбы в американском штате Техас, пишет Daily Mail.

По словам критиков, предлагаемый запрет не поможет защитить канадцев, так как не устранит корень проблемы — контрабанду. Депутат от Консервативной партии Ракель Данчо утверждает, что инициатива не устранит незаконный ввоз оружия преступными группировками. «У премьер-министра было семь лет, чтобы решить эту серьезную проблему, но он продолжает гоняться за вниманием СМИ и прятать голову в песок», — подчеркнула она.

«Он считает нас всех идиотами», — заявил продюсер цифровой медиаплатформы True North Center Харрисон Фолкнер, усомнившись в том, что новые меры обеспечат безопасность жителей страны. По его мнению, это предложение является попыткой Трюдо «импортировать американскую культурную войну в Канаду», обратив внимание на то, что большая часть используемого в преступлениях оружия была приобретена незаконным путем.

Издание отмечает, что в Канаде нет национальной системы отслеживания огнестрельного оружия. Тем не менее в 2020 году полиция Торонто сообщила, что 85 процентов изъятых пистолетов имели американское происхождение. Большое количество оружия попадает в страну через банды и преступников.

Ранее Трюдо сообщил, что канадские власти рассмотрят законопроект о национальном моратории на владение короткоствольным оружием. По его словам, нет причин, по которым кто-либо из граждан страны нуждался в оружии в повседневной жизни, кроме охотников и спортсменов. В случае принятия закона покупка и продажа пистолетов будет запрещена на всей территории страны.

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