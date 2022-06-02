Джек Воробей выиграл судебное дело против бывшей жены. А пусть не помыкает мужем!

Самый громкий судебный процесс завершился победой Джонни Деппа, его бывшая выплатит 15 миллионов долларов США
Итак, самый громкий судебной процесс этого года завершился убедительной победой актёра Джонни Деппа (но победой по очкам, а не нокаутом, так сказать). Хотя суд присяжных и признал, что Джонни тоже не агнец божий, тоже виноват в клеветнических высказываниях по адресу бывшей супруги, но его понять можно, погорячился, нервы не выдержали, с кем не бывает.
Посему суд присяжных, прозаседав 13 часов, признал правоту актёра в его иске против актрисы Амбер Херд, которую Депп обвинил в публичных клеветнических измышлениях и нанесении ему морального и материального ущерба. Присяжные согласились с тем, что из-за публичных оскорблений обвиненей актёра тот потерял несколько ролей в кино, то есть, упустил гонорары в миллионы долларов. Суд постановил, что обвинения со стороны Амбер Херд были несостоятельны, точнее, лживы, никакого семейного насилия со стороны Деппа не было, и что она должна за свои злонамернные клеветнические заявления нести полную ответственность.
Деппу была присуждена сумма в 15 миллионов долларов США, из которых десять миллионов – компенсация за материальный ущерб, а 5 миллионов – штраф в пользу истца за клевету в его адрес. Впрочем, по законом штата Вирджиния, максимальный штраф за клевету – 350 тысяч долларов США, так что на самом деле актёр получает на руки не 15, а 10 миллионов 350 тысяч долларов. Всё равно неплохо.
Присяжные погрозили пальчиком и Джонни Деппу, признав, что в одном интервью 2020 года тот тоже сделал неподабающие заявления в адрес Херд, за что он и понёс наказание в сумме 2 миллиона американских долларов. Депп признал правоту присяжных, повинившись и сказав, что просто нервы тогда сдали, не сдержался.
Так или иначе, 8 с лишним миллионов – нормальная сумма прибыли, и как сказал сам Депп после оглашения приговора, это решение вернуло его к жизни, он доволен тем, что беспристрастные судьи установили истину.
Амбер Херд, со своей стороны, заявила, что она разочарована, разбита и потрясена неправедным решением.
Надо признать, что все, кто следил за процессом (а таких были десятки миллионов), были вынуждены согласиться, что исходя из показаний свидетелей (как со стороны защиты, так и со стороны истца), позиция Дьеппа выглядела гораздо более убедительней, чем позиция его бывшей жены. Даже отрицательные показания по отношению к Деппу показывали, скорее, что тот в отдельные моменты терял контроль над собой, но это всегда была реакция на поведение жены и никогда он не переходил определённые границы. Херд же выглядела иногда смешно – достаточно вспомнить один неприглядный эпизод – Херд выложила кучу экскрементов на подушку спящего Деппа, а при разбирательстве заявила, что это сделала собачка актёра. Для дачи показаний был вызван даже кинолог, который заверил, что пёсик никак не мог так поступить.
Итак, мега-процесс завершился после шести недель противостояния сторон. Сага подошла к концу, но впереди нас ожидает сериал, который будет снят по мотивам суда. Если, конечно, стороны договорятся о справедливом делении прибылей от него.