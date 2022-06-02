Джек Воробей выиграл судебное дело против бывшей жены. А пусть не помыкает мужем!

Самый громкий судебный процесс завершился победой Джонни Деппа, его бывшая выплатит 15 миллионов долларов США

Победа Деппа в суде не вызывала сомнений. Бывшая жена выплатит бывшему супругу компенсацию и штраф в размере 8 с лишним миллионов американских долларов.

Итак, самый громкий судебной процесс этого года завершился убедительной победой актёра Джонни Деппа (но победой по очкам, а не нокаутом, так сказать). Хотя суд присяжных и признал, что Джонни тоже не агнец божий, тоже виноват в клеветнических высказываниях по адресу бывшей супруги, но его понять можно, погорячился, нервы не выдержали, с кем не бывает.

Посему суд присяжных, прозаседав 13 часов, признал правоту актёра в его иске против актрисы Амбер Херд, которую Депп обвинил в публичных клеветнических измышлениях и нанесении ему морального и материального ущерба. Присяжные согласились с тем, что из-за публичных оскорблений обвиненей актёра тот потерял несколько ролей в кино, то есть, упустил гонорары в миллионы долларов. Суд постановил, что обвинения со стороны Амбер Херд были несостоятельны, точнее, лживы, никакого семейного насилия со стороны Деппа не было, и что она должна за свои злонамернные клеветнические заявления нести полную ответственность.

Деппу была присуждена сумма в 15 миллионов долларов США, из которых десять миллионов – компенсация за материальный ущерб, а 5 миллионов – штраф в пользу истца за клевету в его адрес. Впрочем, по законом штата Вирджиния, максимальный штраф за клевету – 350 тысяч долларов США, так что на самом деле актёр получает на руки не 15, а 10 миллионов 350 тысяч долларов. Всё равно неплохо.

Присяжные погрозили пальчиком и Джонни Деппу, признав, что в одном интервью 2020 года тот тоже сделал неподабающие заявления в адрес Херд, за что он и понёс наказание в сумме 2 миллиона американских долларов. Депп признал правоту присяжных, повинившись и сказав, что просто нервы тогда сдали, не сдержался.

Так или иначе, 8 с лишним миллионов – нормальная сумма прибыли, и как сказал сам Депп после оглашения приговора, это решение вернуло его к жизни, он доволен тем, что беспристрастные судьи установили истину.

Амбер Херд, со своей стороны, заявила, что она разочарована, разбита и потрясена неправедным решением.

Надо признать, что все, кто следил за процессом (а таких были десятки миллионов), были вынуждены согласиться, что исходя из показаний свидетелей (как со стороны защиты, так и со стороны истца), позиция Дьеппа выглядела гораздо более убедительней, чем позиция его бывшей жены. Даже отрицательные показания по отношению к Деппу показывали, скорее, что тот в отдельные моменты терял контроль над собой, но это всегда была реакция на поведение жены и никогда он не переходил определённые границы. Херд же выглядела иногда смешно – достаточно вспомнить один неприглядный эпизод – Херд выложила кучу экскрементов на подушку спящего Деппа, а при разбирательстве заявила, что это сделала собачка актёра. Для дачи показаний был вызван даже кинолог, который заверил, что пёсик никак не мог так поступить.

Итак, мега-процесс завершился после шести недель противостояния сторон. Сага подошла к концу, но впереди нас ожидает сериал, который будет снят по мотивам суда. Если, конечно, стороны договорятся о справедливом делении прибылей от него.