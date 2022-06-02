Так можно ли девушке с оголённой грудью загорать в городском парке?

Времена наступили весёлые, пора избавляться от комплексов! Все, мужчины и женщины, обнажаем торс и загораем на публике

Все на борьбу с двойными стандартами! Почему это мужчинам можно в парках ходить с оголённой грудью, а женщинам нельзя?

Небольшой скандальчик (если происшествие так можно назвать) случился на днях в главном городе Квебека. Двадцатилетняя жительница города по имени Элоиз Паке Пуассон (Éloÿse Paquet Poisson) решила принять солнечные ванны почти в центре Квебекграда, в парке имени Жана-Поля-Лалье, что в историческом квартале Сен-Рош. Так было жарко, а вокруг многие молодые люди развалились на травке или же играли в мяч, будучи оголёнными до пояса, Элоиза последовала их примеру, хотя все обнажённые по пояс посетители были мужчинами.

Дальше, по словам героине, случилось следующее: к ней приблизился полицейский, который вежливо, но настойчиво потребовал прикрыть грудь. Элоиза отказалась, показав на десятки парней без бюстгальтеров и возмутившись двойными стандартами.

Полицейский вызвал на помощь целую бригаду в пять человек, после чего уже пятеро полицейских стали требовать у Элоизы скрыть грудь. Всё проходило вежливо, но в покое девушку не оставляли. По словам героини, многие посетители высказывали поддержку “жертве полицейского произвола”, а некоторые снимали сцену на видео.

В конце концов полиция была вынуждена с позором покинуть поле боя, так как полицейские не нашли никаких положений в законах, препятствующие женщинам находиться в общественных местах с открытой грудью.

Хотя версия полиции немного расходится с версией девушки (но не принципиально), представители сил правопорядка признали позже, что нет никакого запрета на такие действия.

Элоиза же публично призвала всех девушек и женщин отринуть устарелые нормы поведения и отдыхать в городских парках, демонстрируя обнажённую грудь, потому что мы живём в новые времена, где нет места дискриминации женщин. Впрочем, сама Элоиза считает, что у неё средний род, а не женский и не мужской, так она всегда и указывает в анкетах.

Следующим шагом должен стать либо отказ от бюстгальтеров в метро и автобусах (но маски снимать пока нельзя!) или же приказ всем мужчинам надевать бюстгальтеры, а не бродить по паркам с открыми торсом. Никакой дискриминации! Нет двойным стандартам!