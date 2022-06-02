Подписаться на рассылку
Экономика Бизнес Слияние канадской и южноафриканской золотодобывающих компаний
golds
Бульдозер Gold Fields во время работ по добыче золотосодержащей породы. Фото с сайта компании.

Слияние канадской и южноафриканской золотодобывающих компаний

Megan Jorgensen Июн 2, 2022 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Финансы, Экономика Оставить комментарий 40 Просмотров

Южноафриканская золотодобывающая компания Gold Fields приобрела канадскую золотодобывающую компанию Yamana Gold

Одна из крупнейших сделок в золотодобывающей промышленности выводит канадско-южноафриканскую фирму на четвёртое место в мире по добыче золота.

Только что сообщено, что одна из самых известных золотодобывающих компаний в мире – южноафриканская Gold Fields (GFI-N, цена акции 17,44 долларов) приобрела канадские золотые прииски компании Yamana Gold и стала полноправным участником канадского реестра. После покупки Gold Fields стала четвёртой по объёмам добычи компанией в мире.

Общая сумма сделки составила 6,7 миллиардов долларов США. Предполагается, что в год на канадских приисках будет добываться до 3,4 миллионов унций золота.

Yamana Gold была создана в 2003 году. Эта компания владеет несколькими канадскими месторождениями, включая прииск в квебекском городе Малартик и прииск Васамак в квебекском районе Руйн-Норанда. Yamana разрабатывает также месторождения в других провинциях Канады, в Бразилии, Чили и Аргентине.

После слияния компаний и соответствующего выхода Голд Филдс на четвёртое место в мире, стоимость её акций стала тут же повышаться, чему весьма довольны многие квебекские и канадские держатели акций, равно, как и канадское министерство финансов, которое ожидает повышения доходов от операций с золотом на мировом рынке, особенно после самоустранения (или, по меньшей мере, сокращения участия) России из конкурентной гонки после 24 февраля этого года. Сложно сказать, просчитывали ли российские финансисты и последствия на рынке золота действий руководства страны на мировой арене. Как бы то ни было, Канада, по всей видимости, свои позиции закрепила.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal