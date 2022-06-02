Слияние канадской и южноафриканской золотодобывающих компаний

Южноафриканская золотодобывающая компания Gold Fields приобрела канадскую золотодобывающую компанию Yamana Gold

Одна из крупнейших сделок в золотодобывающей промышленности выводит канадско-южноафриканскую фирму на четвёртое место в мире по добыче золота.

Только что сообщено, что одна из самых известных золотодобывающих компаний в мире – южноафриканская Gold Fields (GFI-N, цена акции 17,44 долларов) приобрела канадские золотые прииски компании Yamana Gold и стала полноправным участником канадского реестра. После покупки Gold Fields стала четвёртой по объёмам добычи компанией в мире.

Общая сумма сделки составила 6,7 миллиардов долларов США. Предполагается, что в год на канадских приисках будет добываться до 3,4 миллионов унций золота.

Yamana Gold была создана в 2003 году. Эта компания владеет несколькими канадскими месторождениями, включая прииск в квебекском городе Малартик и прииск Васамак в квебекском районе Руйн-Норанда. Yamana разрабатывает также месторождения в других провинциях Канады, в Бразилии, Чили и Аргентине.

После слияния компаний и соответствующего выхода Голд Филдс на четвёртое место в мире, стоимость её акций стала тут же повышаться, чему весьма довольны многие квебекские и канадские держатели акций, равно, как и канадское министерство финансов, которое ожидает повышения доходов от операций с золотом на мировом рынке, особенно после самоустранения (или, по меньшей мере, сокращения участия) России из конкурентной гонки после 24 февраля этого года. Сложно сказать, просчитывали ли российские финансисты и последствия на рынке золота действий руководства страны на мировой арене. Как бы то ни было, Канада, по всей видимости, свои позиции закрепила.