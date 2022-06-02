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Новости Новости Квебека и Монреаля Билль 96 получил королевское одобрение: Лего будет следить, на каком языке вы разговариваете дома
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Билль 96 получил королевское одобрение: Лего будет следить, на каком языке вы разговариваете дома

Olga Fedak Июн 2, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Французский язык Оставить комментарий 79 Просмотров

Создано новое министерство французского языка. Его возглавил Симон Жолин-Баррет.

Спорная реформа Квебека о роли французского языка в среду получила королевское одобрение. Это привело в действие несколько новых правил, направленных на сохранение общего языка провинции.

Реформа имеет последствия почти для каждого государственного сектора.

Среди прочего англоязычным студентам CEGEPов придется посещать больше занятий по французскому языку, а новым иммигрантам в конечном итоге потребуется говорить по-французски в правительственных сообщениях. Судьям придется говорить на двух языках.

Премьер-министр Франсуа Лего заявил, что будет следить за статистикой использования французского языка в ближайшие годы, чтобы оценить успех законопроекта. Этот анализ будет основан на двух показателях: использовании французского языка на рабочем месте и использовании французского языка дома.

Естественно, Лего получил шквал вопросов о том, как он собирается отслеживать и влиять на то, на каком языке квебекцы разговаривают друг с другом в своих домах.

Премьер поспешил утешить, что всего лишь “будет следить за статистикой”.

Лего акцентировал внимание, что переживает, “если дома никто не говорит на этом языке, французский в конце концов исчезнет”.

Его пугают недавние исследования, проведенные Квебекским бюро французского языка. По их данным в ближайшие десятилетия все меньше квебекцев будут говорить дома на этом языке.

Исследование предсказало, что к 2036 году от 74% до 76% жителей Квебека будут говорить на французском дома. Для сравнения в 2011 году на нем говорили 82%.

Во всем виноваты иммигранты

Исследование говорит, что часть этого сдвига вызвана растущей долей иммигрантов в населении Квебека. В 2016 году большинство семей иммигрантов говорили дома не на французском и английском языках (39%). Тем не менее 33% говорят дома по-французски, а 14% – по-английски.

Но Лего непреклонен. “Мы хотим, чтобы это был общий язык, — говорит от. – Это язык дома, это язык на работе, и это язык в государственном секторе”

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