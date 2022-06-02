Проверка обнаружила ряд недостатков в детской больнице Монреаля

Причина проста – в провинции критически не хватает врачей.

Омбудсмен Квебека выпустил ряд рекомендаций для детской больницы Монреаля (Montreal Children’s Hospital). Расследование выявило многочисленные недостатки в учреждении, в том числе недостаточный мониторинг показателей жизнедеятельности пациентов после операции.

Офис омбудсмена Марка-Андре Дауда проверил 16 медицинских отчетов с осени 2021 года. Расследование, начатое в ответ на тревожные проблемы, наблюдаемые в больнице, подтвердило различные недостатки.

В качестве примера был приведен случай 16-летнего подростка, которого выписали с очень низким кровяным давлением. Другой пример связан с четырехмесячным ребенком, чьи жизненные и неврологические признаки недостаточно часто регистрировались медсестрой в посленаркозном отделении. В результате этот ребенок попал в реанимацию из-за септического шока.

Отчет также включал случаи, когда молодые пациенты не находились должным образом под наблюдением после того, как им давали опиаты, такие как морфин. В отчете говорится, что в 16 проверенных записях половина пациентов, находящихся на лечении, получали опиаты, и только один из них находился под надлежащим наблюдением.

Омбудсмен рекомендовал больнице проанализировать результаты расследования и должным образом обучить персонал правилам детской опиоидной терапии, добавив, что больница уже предприняла некоторые шаги для решения проблем.

Больница поспешила заверить, что немедленно “приняла к сведению рекомендации омбудсмена Квебека относительно ухода после анестезии и уже приняла меры для исправления ситуации”.