Тем временем российский депутат предлагает похитить и допросить чиновника из стран НАТО, чтобы узнать о тайных приказах Альянса Украине.

На берегах Черного моря в Украине, Турции, Болгарии и Румынии с начала войны найдено уже несколько тысяч мертвых дельфинов. По словам украинского эколога Ивана Русева из Национального природного парка “Тузловские лиманы” (Одесская область), некоторые погибших животных имели ожоги от взрывов бомб или мин.

Но еще более серьезный вред дельфинам приносят шум кораблей и использование мощных сонаров. Эти звуки дезориентируют животных, лишая их возможности ориентироваться в пространстве.

Об опасности использования мощных геолокационных систем говорят и турецкие ученые. Даже на их территории наблюдается “резкое увеличение” количества выброшенных на берег или попавших в рыбацкие сети дельфинов.

Ученые также жалуются, что война перекрыла возможность заниматься изучением природной среды проживания дельфинов в Черном море. Они добавили, что до начала полномасштабных военный действий в море проживало около 250 тысяч дельфинов. Это говорило о “хорошем состоянии экосистемы”.

Сейчас же речь идет не только о гибели нескольких тысяч дельфинов, но и о серьезной опасности “широкому морскому биоразнообразию”.