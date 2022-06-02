Подписаться на рассылку
Общество Животные Эхо войны: массовая гибель дельфинов в Черном море

Эхо войны: массовая гибель дельфинов в Черном море

Olga Fedak Июн 2, 2022 Животные, Новости России, Украины и стран бывшего СССР, Общество, Происшествия 1 комментарий 33 Просмотров

Тем временем российский депутат предлагает похитить и допросить чиновника из стран НАТО, чтобы узнать о тайных приказах Альянса Украине.

На берегах Черного моря в Украине, Турции, Болгарии и Румынии с начала войны найдено уже несколько тысяч мертвых дельфинов. По словам украинского эколога Ивана Русева из Национального природного парка “Тузловские лиманы” (Одесская область), некоторые погибших животных имели ожоги от взрывов бомб или мин.

Смертельно раненный дельфин. Фото Ивана Русева
Но еще более серьезный вред дельфинам приносят шум кораблей и использование мощных сонаров. Эти звуки дезориентируют животных, лишая их возможности ориентироваться в пространстве.

Об опасности использования мощных геолокационных систем говорят и турецкие ученые. Даже на их территории наблюдается “резкое увеличение” количества выброшенных на берег или попавших в рыбацкие сети дельфинов.

Ученые также жалуются, что война перекрыла возможность заниматься изучением природной среды проживания дельфинов в Черном море. Они добавили, что до начала полномасштабных военный действий в море проживало около 250 тысяч дельфинов. Это говорило о “хорошем состоянии экосистемы”.

Сейчас же речь идет не только о гибели нескольких тысяч дельфинов, но и о серьезной опасности “широкому морскому биоразнообразию”.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Один комментарий

  1. Гость
    Июн 2, 2022 в 20:28

    Потому что Украина заминировала свои порты, вот дельфины и гибнут.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal