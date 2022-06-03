Количество заболевших обезьяньей оспой в Квебеке выросло более чем вдвое

Первые заболевшие в Канаде были обнаружены именно в Квебеке.

Министерство здравоохранения и социальных служб Квебека сообщило, что количество подтвержденных случаев болезни возросло до 52 по сравнению с 25 на прошлой неделе. Ещё об одном случае сообщили в Торонто. Также первый заболевший обезьяньей оспой зарегистрирован в Альберте.

Квебек стал первой провинцией, которая начала “кольцевую вакцинацию” контактных с заболевшими. По словам врачей, прививку в идеале сделать в течение 4-х дней после контакта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано более 550 подтвержденных случаев заражения в 30 странах.

Симптомами обезьяньей оспы являются лихорадка, головная боль, мышечные боли, истощение, увеличенные лимфатические узлы и язвы.

Официальные лица Квебека сообщают, что у всех заболевших в провинции болезнь протекает легко. Врачи неофициально признают, что люди не должны умирать от этой болезни в странах с развитой медицинской инфраструктурой.