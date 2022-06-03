Расследование очередного убийства в Лавале – мафия бессмертна?

Ещё один босс мафии застрелен в Лавале. Вот запретим легальное оружие, бандиты и перестанут стрелять, правда?

Ещё один мафиози застрелен в Лавале. Мафиозные разборки продолжаются, и бандиты, почему-то, не переживают из-за призывов к запрету легального оружия.

Лаваль всё чаще мелькает в заголовках новостей как город успешных покушений, связанных с криминалом. На сей раз в ресторане Perle vietnamienne, расположенном в квартале Vimont был застрелен двумя пулями сорокадвухлетний Бернар Шерфан, член клана братьев Френн, занимающегося, в основном, наркоторговлей.Он же считался главой так называемой “ливанской ячейки”, группы бандитов, состоящей, в основном, из выходцев из Ливана и других стран Ближнего Востока.

Расстрелянный мафиози также имел тесные связи с сицилийским кланом монреальской мафии и “работал”, выполняя заказы на убийства, с известным киллером Фредериком Сильва, который отбывает наказание, а также с Себастьеном Жиру, который был застрелен в Монреале меньше месяца назад.

Шерфан ужинал в ресторане, сидя в гордом одиночестве за столиком. Он приехал в ресторан примерно в 20 часов на импозантном автомобиле Range Rover, припарковался у входа в ресторан и занял столик. И в тот момент, когда мафиози приступил к трапезе, в зал вошёл неприметный мужчина, который приблизился к Шерфану сзади и дважды разрядил свой пистолет в голову жертвы.

Ресторан Perle vietnamienne считается семейным рестораном, никогда не был замечен в связях с преступным миром, в нём, как правило, обедают семьи с детьми. Не стал исключением и этот день – в момент убийства в ресторане ужинали семьи с детишками. Разумеется, все гости перепугались и стали разбегаться. А киллер спокойно вышел из помещения и удалился пешком. Очевидно, поблизости, где-нибудь за углом, его ожидал автомобиль.

Следователи пытаются установить личность покушавшегося, но пока им это сделать не удалось.

Интересно, как регулярные покушения, совершаемые при помощи огнестрельного оружия, связаны с предлагаемыми запретами на легальное приобретение пистолетов? После запрета киллеры, обуреваемые раскаянием, сдадут свои незарегистрированные орудия убийства и устроятся на работу воспитателями детских садов? Ну, наверняка, так и будет.