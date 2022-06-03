Канада выплатит индейцам миллиард долларов

Канадские индейцы из племени сиксика получат более миллиарда долларов от правительства. Это компенсация за века унижения и гонений со стороны белого населения.

Канадские индейцы из племени сиксика получат более миллиарда долларов от правительства. Это компенсация за века унижения и гонений со стороны белого населения.

«Мы признаем ужасные ошибки прошлого и работаем над их исправлением», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в канадскую провинцию Альберта.

Историческое соглашение между правительством Канады и местными индейцами было подписано впервые. Когда-то сиксика были изгнаны с родовых земель, теперь же они добились компенсации. Канадское правительство намерено подписать соглашения о компенсациях со всеми индейскими племенами, подвергшимся гонениям.

По словам главы кабмина, в четверг между Оттавой и проживающим на территории Альберты народом сиксика было подписано “историческое соглашение” об урегулировании земельных претензий на сумму 1,3 млрд канадских долларов. Он подчеркнул, что это первое такое соглашение, “но пока мы работали над ним, мы сотрудничали и с другими сообществами [коренных народов] по всей стране”. “Мы признаем ужасные ошибки прошлого и работаем над их исправлением”, – заявил Трюдо, но не уточнил, когда и кто из коренных народностей получит аналогичные компенсации. Как уточнили в пресс-службе канадского правительства, у племени сиксика, которое проживает в южной части Альберты, федеральные власти в начале прошлого века, несмотря на подписанный земельный договор, изъяли часть земель под свои нужды. Правительство Трюдо последовательно выступает за примирение потомков европейских колонизаторов с коренным население Канады. В 2017 году он принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в так называемых резидентских школах, куда насильно забирали детей индейцев. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов пострадавшим.