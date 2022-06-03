Беженцам из Украины в Канаде предоставят единовременную помощь в размере трёх тысяч канадских долларов (2400 долларов США). Кроме того, помощь получат их дети до 17 лет – по 1500 канадских долларов (1200 долларов США).

Беженцам из Украины в Канаде предоставят единовременную помощь в размере трёх тысяч канадских долларов (2400 долларов США). Кроме того, помощь получат их дети до 17 лет – по 1500 канадских долларов (1200 долларов США). Об этом заявил министр по делам иммиграции страны Шон Фрейзер.

«Деньги смогут получить граждане Украины и члены их семей с действующим разрешением на работу или учебой, временным видом на жительство, а также участвующим в программе для срочной эмиграции CUAET. Для этого необходимо будет заполнить специальную заявку на сайте министерства», – объявил чиновник.

Уточняется, что заявители должны иметь банковский счет в канадском банке, поскольку деньги должны поступить на него в течение пяти рабочих дней или календарной недели.

Канадские власти также обещают поддерживать украинцев и после их приезда в нашу страну. Они собираются помогать новоприбывшим в трудоустройстве, открывают для их обучения множество языковых бесплатных курсов, а также содействуют в оформлении детей беженцев в школы и помогают заполнить необходимые документы. Для сравнения, в Польше, которая стала рекордсменом по приему беженцев из Украины, с 1 июня выплаты сохранят лишь для наиболее незащищенных категорий граждан. К ним власти страны относят инвалидов, многодетных и беременных женщин. Им и после 1 июля продолжат ежедневно выделять господдержку в размере 40 злотых. Остальным придется искать работу.

Польские власти подчеркнули, что денежных выплат, которые выделяются беженцам в течение четырех месяцев «полной защиты», было вполне достаточно. За четыре месяца пребывания в стране беженцы обязаны найти пути адаптации. Между тем, далеко не все жители страны уверены в том, что украинские беженцы смогут так быстро адаптироваться в стране и полностью стать финансово самостоятельными.