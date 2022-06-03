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Британские самолёты выстроились в фигуру "70" над центром Лондона. Фото МСН.ком

Юбилей Елизаветы Второй, королевы Канады и ряда других стран

Megan Jorgensen Июн 3, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество, Политика Оставить комментарий 38 Просмотров

Елизавета Вторая отмечает платиновый юбилей – 70 лет с момента коронации

Народы отмечают семидесятилетие со дня коронации Елизаветы Второй.

В эти дни страны Британского содружества отмечают юбилей – королева Елизавета Вторая правит вот уже 70 лет! К сожалению, состояние здоровья “матушки-заступницы” не позволило ей лично присутствовать на торжественной мессе в соборе Святого Павла, но королева нашла в себе силы поприветствовать подданных с балкона Букингемского дворца, помахав собравшимся рукою и широко улыбнувшись.

Пресс-служба королевы заверила, что Елизавета наблюдала за воздушным парадом, за мессой и за праздником в её честь, который отмечался в самых разных странах. Над столицей Великобритании торжественно пролетели 70 боевых самолётов, представляющих воздушный флот Содружества.

Королева Канады (по совместительству, она же королева Британии и других стран, выбравшая местом проживания Лондон, столицу Великобритании, хотя у неё есть собственные резиденции и в Канаде) на сегодняшний день является монархом, который пребывает у власти дольше всех остальных. Ей 96 лет, здоровье её, конечно, хрупкое, но она на покой пока не уходит.

На торжественной мессе присутствовали все члены королевской семьи, включая принца Гарри и его супругу Меган. Супружеская пара впервые прибыла на официальную церемонию с того самого дня, когда Меган и Гарри хлопнули дверью и отправились на постоянное место жительства в США.  Люди задаются вопросом, станет ли совместная церковная служба символом примирения или нет.

А редакция “Делового Монреаля” от всей души поздравляет королеву с выдающимся юбилеем – 70 лет во главе государств это всё же не шутка. В народе такой юбилей называют “платиновым”. Долгих лет жизни и хорошего здоровья Елизавете!

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