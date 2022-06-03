История любви или многожёнец в Канаде

История любви по старо-канадски. Есть человек – есть проблема. Нет человека – нет проблемы

Драма невольного многожёнца в Канаде 17ого века. И элегантное решение вопроса. Хотя зловещее. Не будьте такими, мужья!

Никогда не лишне напомнить древние, но неувядающие эпизоды из канадской истории. На сей раз вспоминаем случай с невольным многожёнцем:

В 1662 году среди очередных переселенцев прибывает в Канаду некий мужчина по имени Пьер Пише, из французского города Пуатье. Поселенец отправился за море один, оставив дома жену по имени Лукер Мари. Мол, потерпи дорогая, как только на новом месте обоснуюсь, тебя выпишу тут же, не позже, чем через год. Многие так поступали, отправляясь в иммиграцию в Канаду в те времена (да и сегодня бывает так).

И вот, не успевает Пьер распаковать чемоданы и баулы, как буквально следующим кораблём приходит письмо от родного брата: – «Пьер, мужайся, твоя любимая Мари скоропостижно скончалась, проболев всего неделю. Прими соболезнования, держись!».

Пьер в истерике, мол, на кого ты меня покинула, как я без тебя буду, горе мне, несчастному… Заупокойную мессу отслужить попросил, помолился, как водится…

Но, делать нечего, слёзы вытер, зубы стиснул, землю пашет. На следующий год встречает девицу (их мало было в Канаде, но встречались). Вдовье дело такое, мол, выходи за меня, будем вместе век коротать. Та согласная. Поженились. По тем временам дело быстро шло, через пять лет у них 3 детей, живут, не нарадуются…

И тут однажды идёт Пьер по городу Квебеку (столица Канады на тот момент, значит, а в ней 2 тысячи населения всего). А навстречу сосед из родного Пуатье: – Пьер, ты ли? Глазам не верю, а говорили, помер! – Как помер? – Так брат твой сказал, ты погиб в плаваньи. Вдова твоя, тьфу ты, жена твоя, панихиду справила, но верна тебе, живёт одна, хотя, правду скажу, твой брат к ней клинья подбивает, но она безутешная!

Пьер к епископу: – Ваше преосвященство, как быть-то? Я же, оказывается, двоеженец, согрешил.

Епископ советует : – Собирайся во Францию, вези сюда жену, она законная. А эту, с тремя детьми, оставь.

Пьер и поехал, по наущению пастыря (и то, это ж епископ, в XVII веке, кто осмелится перечить, это тебе не буги-вуги в храме господнем танцевать). Приехал в Пуатье, к жене пришел…

Брат, как услышал, что Пьер объявился, тут же сбежал, только его и видели.

Пьер жену берет, на корабль садится и домой, в Канаду плывёт…. Н-да… Незадача, дома новая жена с тремя детишками, а тут старая едет, новую бросить приказано…

В плавании первая женушка однажды ночью пошла по нужде к борту корабля, поскользнулась, и кувырок за борт. Даже не крикнула, бедная, наверно, онемела от ужаса. Пьер домой доехал, поплакался епископу – мол, я честно её вёз сюда, а она вот… несчастный случай. Ну, и его снова вдовцом объявили, снова свадьбу со второй женой сыграли.

Эпилог: Со второй женой Пьер Пише прожил еще много лет, и родились у них еще 8 детей.

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